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Új fejlemény az NKA-ügyben: 4 tisztviselő letartóztatásban marad, ketten bűnügyi felügyelet alá kerülnek
Gazdaság

Új fejlemény az NKA-ügyben: 4 tisztviselő letartóztatásban marad, ketten bűnügyi felügyelet alá kerülnek

MTI
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A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult büntetőeljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott hat ember közül négynek meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek; a döntések nem véglegesek.

A Kecskeméti Törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott hat embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

Mint írják,

a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványt tett négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, két gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére.

A Kecskeméti Járásbíróság június 25-én a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása miatt rendelte el, kettejük esetében pedig a bűnismétlés veszélyét is megállapította; ezek a körülmények a nyomozási bíró szerint továbbra is fennállnak, ezért

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négy gyanúsított letartóztatását három hónappal - 2026. október 25-éig - meghosszabbította.

További két gyanúsított esetében ugyanakkor - az ügyészség indítványával egyezően - a bíró megszüntette a letartóztatást, és 2026. november 23-ig bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ennek oka a jelenlétük biztosítása, illetve egyikük esetében a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése.

A bűnügyi felügyelet szabályai szerint a gyanúsítottak a kijelölt település területét engedély nélkül nem hagyhatják el, továbbá személyes jelentkezési kötelezettséget kell teljesíteniük - olvasható a közleményben.

A Kecskeméti Járásbíróság június végén Bús Balázs, az NKA korábbi alelnökének, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökének, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatójának, valamint az NKTK kabinetvezetőjének és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagjának rendelte el a letartóztatását.

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Címlapkép forrása: A Nemzeti Kulturális Alap székháza. A fotó forrása: MTI Fotó/Balaton József

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