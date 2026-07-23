Új fejlemény az NKA-ügyben: 4 tisztviselő letartóztatásban marad, ketten bűnügyi felügyelet alá kerülnek

A Kecskeméti Törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott hat embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.
Mint írják,
a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványt tett négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, két gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére.
A Kecskeméti Járásbíróság június 25-én a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása miatt rendelte el, kettejük esetében pedig a bűnismétlés veszélyét is megállapította; ezek a körülmények a nyomozási bíró szerint továbbra is fennállnak, ezért
négy gyanúsított letartóztatását három hónappal - 2026. október 25-éig - meghosszabbította.
További két gyanúsított esetében ugyanakkor - az ügyészség indítványával egyezően - a bíró megszüntette a letartóztatást, és 2026. november 23-ig bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ennek oka a jelenlétük biztosítása, illetve egyikük esetében a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése.
A bűnügyi felügyelet szabályai szerint a gyanúsítottak a kijelölt település területét engedély nélkül nem hagyhatják el, továbbá személyes jelentkezési kötelezettséget kell teljesíteniük - olvasható a közleményben.
A Kecskeméti Járásbíróság június végén Bús Balázs, az NKA korábbi alelnökének, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökének, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatójának, valamint az NKTK kabinetvezetőjének és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagjának rendelte el a letartóztatását.
Címlapkép forrása: A Nemzeti Kulturális Alap székháza. A fotó forrása: MTI Fotó/Balaton József
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