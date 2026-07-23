Utólagos normakontrollt kérnek fideszes képviselők

Ötven Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő az Alkotmánybírósághoz fordult, utólagos normakontrollt kérve az Alaptörvény tizenhetedik módosításának azon szakaszára, amely a köztársasági elnök megbízatásának megszűnéséről rendelkezik.

Az ellenzéki politikusok az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezései közé újonnan beiktatott 34. pont megsemmisítését kérik a testülettől. Indítványukban arra hivatkoznak, hogy a vitatott szakasz megalkotása és kihirdetése sérti az Alaptörvényben rögzített eljárási követelményeket. Mivel a legfőbb jogforrás és annak módosításai esetében az alkotmánybírósági kontroll nem terjedhet ki a tartalmi felülvizsgálatra, a képviselők a formai és eljárási hibák megállapítását kezdeményezték.

A kifogásolt 34. pont értelmében az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A szabályozás szerint a megbízatás megszűnése után az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ új államfőt a 11. cikk rendelkezéseinek megfelelően.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi