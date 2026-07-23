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Visszaüzent az Állami Számvevőszék Magyar Péternek
Gazdaság

Visszaüzent az Állami Számvevőszék Magyar Péternek

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Az Állami Számvevőszék példátlan kormányzati beavatkozásként értékeli és visszautasítja a miniszterelnök kijelentéseit. A szervezet hangsúlyozza, hogy az Országgyűlés független szerveként a kormányt ellenőrzi, nem pedig fordítva. A hatalmi ágak szétválasztására hivatkozva az intézmény egyértelművé tette, hogy a végrehajtó hatalom nem jogosult a működésének felülvizsgálatára, a függetlenséget sértő lépés pedig különösen visszás a Tisza Párt és más politikai szervezetek kampányfinanszírozásának jelenleg is zajló vizsgálata idején.

Bár az Állami Számvevőszék (ÁSZ) üdvözli a feladat- és hatáskörét érintő szabályozás felülvizsgálatát, és javaslataival kész támogatni a jogalkotók munkáját, egyúttal határozottan felhívja a figyelmet a hatalmi ágak szétválasztásának fontosságára. A szervezet az Alaptörvényben meghatározott feladatait a mindenkori kormánytól teljesen függetlenül végzi. Mivel az ÁSZ nem a végrehajtó hatalom része, hanem

az Országgyűlés szerve, a kormánynak nincs jogköre a felülvizsgálatára.

Az intézmény szükségesnek tartotta pontosítani azt a kormányzati bejelentést is, amely a szervezet felügyeleti jogkörére utalt. A közlemény rögzíti, hogy az ÁSZ 1989-es alapítása óta sosem működött felügyeleti szervként. Feladatköre kizárólag a közpénzekkel, valamint az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzésére terjed ki, ami mind hatáskörét, mind eszközrendszerét tekintve alapvetően eltér egy klasszikus felügyeleti szervétől.

Az ÁSZ elnöke (Windisch László, címlapképünkön) emellett határozottan visszautasította a miniszterelnök személyét érintő megjegyzéseit, amelyeket az intézmény alkotmányos függetlenségét sértő, a magyar demokráciában példátlan beavatkozási kísérletnek minősített. A szervezet álláspontja szerint az elnök és az intézmény mindenkor a jogszabályoknak megfelelően végzi a munkáját. A függetlenséget sértő kormányzati fellépés azért is különösen aggályos, mert az ÁSZ jelenleg, törvényi kötelezettségének eleget téve, több párt - köztük a Tisza Párt - kampányfinanszírozását is vizsgálja az országgyűlési választásokat követő egyéves határidőn belül.

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Emlékezetes, Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatóján beszélt arról, hogy maradtak még az előző rendszerből bábok, és egyértelműen utalt az ÁSZ elnökére. A rendszerváltás előfeltétele, hogy ezek a bábok lemondanak, megindulnak a megfelelő hatósági eljárások - jelezte a kormányfő. Távoznia kell még a Kúria elnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az Állami Számvevőszék elnökének, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének vagy éppen az adatvédelmi biztosnak - mondta. Egyúttal bejelentette Magyar Péter a számvevőszék teljes átvizsgálását, a cél, hogy a szervezet el tudja látni az alkotmányos feladatait. Milyen fajta vezetési struktúrában lehet jobbá tenni a működést, egyszemélyi, vagy testületi vezetés - ezt is vizsgálják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

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