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Zöldadó-rekord Magyarországon — de nem a környezetvédelem miatt
Gazdaság

Zöldadó-rekord Magyarországon — de nem a környezetvédelem miatt

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Az Európai Unióban kiszámítható, mérsékelt növekedési pályán mozognak a környezetvédelmi adóbevételek, Magyarország viszont több mint 12 százalékos bővülésével az uniós élmezőnybe tartozott 2024-ben. A hazai adóbevételek alakulása mögött azonban nem a klasszikus zöldpolitikai ösztönzők állnak: a rekordszintű bevételeket elsősorban az uniós kötelezettségből fakadó jövedékiadó-emelés, az új hulladékgazdálkodási rendszer statisztikai hatása, valamint egy máig tisztázatlan eredetű, 2017-es elszámolási anomália alakította.

Uniós élmezőnyben a magyar adóbevétel növekedés

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján az Európai Unió egészében átlagosan 6,1 százalékkal nőttek a környezetvédelmi adóbevételek 2024-ben az előző évhez képest. A tagállamok teljesítménye ugyanakkor rendkívül eltérő képet mutat. A skála egyik végén a jelentős csökkenést elkönyvelő országok állnak – mint Svédország, ahol csaknem 18 százalékkal estek vissza a bevételek, de Szlovákia, Finnország, Görögország és Bulgária is negatív tartományban zárt –, míg a másik oldalon Kelet-Közép-Európa több tagállama felülteljesítette az uniós átlagot.

Románia közel 22 százalékos növekedésével az élre került, de Litvánia (+13,9%) és Lengyelország (+12,7%) mögött

Magyarország a negyedik legnagyobb bővülést érte el az EU-ban, 12,2 százalékos növekedést produkálva.

A magyar adóbevételek hosszú távú alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a 2022-es energiaválság idején tapasztalt ideiglenes megtorpanást követően a bevételek meredek emelkedésnek indultak. Míg 2022-ben a teljes környezetvédelmi adóbevétel alig haladta meg a 3 milliárd eurót, addig 2023-ban már 3,7 milliárd euróra, 2024-ben pedig 4,2 milliárd euró fölé emelkedett a költségvetésbe befolyó összeg.

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A historikus adatsorban ugyanakkor kirajzolódik egy rendkívüli, csaknem 5 milliárd eurós csúcsérték 2017-ben, amely egyedülálló kilengést jelent az elmúlt harminc év magyar adótörténetében. Hátterét az alábbiakban járjuk körül.

Stabilitás az Európai Unióban: az energiaadók egyeduralma

Az európai uniós aggregált adatsorok szerkezeti állandóságot mutatnak. Az EU teljes környezetvédelmi adóbevétele a 2008-as 258 milliárd euróról 2024-re mintegy 372 milliárd euróra növekedett, amit jórészt az energiaadók határoznak meg.

Uniós szinten az energiaadók – köztük az üzemanyagok jövedéki adója, a villamosenergia- és gázadók, valamint a szén-dioxid-árazási rendszerekből (ETS) származó bevételek – adják a környezetvédelmi adók több mint háromnegyedét. 2024-ben ezek összege elérte a 287 milliárd eurót (+6,6%). A közlekedési adók, mint a gépjárműadók és regisztrációs illetékek, jellemzően évi 50–67 milliárd euró közötti tartományban mozognak, míg a közvetlen szennyezési és erőforrás-használati adók aránya elhanyagolható, mindössze 3–4 százalékot tesz ki az unióban. A közlekedési adók 4,7, a szennyezési adók 4,5, az erőforrás-adók pedig 3 százalékkal növekedtek éves szinten 2024-ben.

Az európai trendekben két nagyobb megtorpanás azonosítható: a 2020-as koronavírus-járvány alatti korlátozások miatti mobilitási visszaesés, valamint a 2022-es energiaválság, amely során számos tagállam átmeneti adócsökkentésekkel igyekezett mérsékelni a lakossági és vállalati terheket.

Magyarország: elszámolási anomáliák és a MOHU-fordulat

A magyar környezetvédelmi adóstruktúra jelentősen eltér az uniós mintázattól. A hazai adatok alakulását sokkal inkább befolyásolják a fiskális kiigazító intézkedések, a szektorigazgatási döntések és az európai nemzeti számlák rendszerének (ESA 2010) elszámolási szabályai.

A magyar adatsor legszembetűnőbb anomáliája a közlekedési adók 2017-es kiugrása. Ebben az évben a kategória kimutatott bevétele

a korábbi évi 500 millió euróról hirtelen 2,3 milliárd euróra ugrott,

majd 2018-ban azonnal visszatért a korábbi szintre. A KSH tételes, forintalapú nemzeti adólistájában (NTL) ugyanakkor a közlekedési adók egyik összetevője – a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó és a baleseti adó – sem mutat ehhez hasonló elmozdulást 2017-ben; mindegyik sima, folyamatos trendet követ. A teljes kategória összesített hazai bevétele mindhárom évben 130-143 milliárd forint körül mozgott, nagyságrendileg 440-460 millió eurónak megfelelően.

Ez arra utal, hogy az Eurostat nemzetközi adatsorában szereplő 2017-es érték egy azóta feltehetően korrigált, de a nemzetközi idősorban visszamenőlegesen soha nem javított adatközlési hibát őriz – az Eurostat saját módszertani megjegyzése szerint ugyanis a szervezet nem végez ilyen visszamenőleges korrekciót ezen az adatsoron („We don't make any adjustments to make the time series coherent.”). A kiugrás pontos okát a nyilvánosan elérhető források alapján nem lehet megnyugtatóan azonosítani.

A 2022 utáni időszak meredek adónövekedését döntően az energiaadók kategóriája hajtotta, amely a 2022-es 1,94 milliárd euróról 2024-re 2,94 milliárd euróra bővült.

E mögött nem klasszikus zöldárazási reformok állnak, hanem elsősorban az üzemanyagok jövedéki adójának 2024. januári, uniós minimumkötelezettségből fakadó emelése

– a jövedéki adó bevétele egyetlen év alatt több mint 21 százalékkal nőtt a KSH nemzeti adólistája szerint. Az energiaszektorra 2022-ben bevezetett extraprofitadó a KSH adólistáján külön, D29H kóddal, "egyéb termelési adóként" szerepel, amely nem tartozik az Eurostat által energiaadóként számított tételek közé – így ez nem magyarázza a kategória bővülését.

Ezzel párhuzamosan a szennyezési adók bevétele a 2023-as mintegy 225 millió euróról 2024-re 80 millió euróra esett vissza. A látványos beszakadás hátterében a hulladékgazdálkodási rendszer 2023. júliusi átalakítása áll. A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer és a MOHU-koncesszió elindulásával a cégek befizetései az állami környezetvédelmi termékdíj helyett a magánszereplő koncessziós társasághoz folynak be. Mivel ezek a díjak az uniós statisztikai módszertan szerint nem számítanak közvetlen állami adóbevételnek, a kimutatott állami szennyezési adók köre drasztikusan szűkült.

A magyar adatokból így az rajzolódik ki, hogy míg a környezetvédelmi adóbevételek euróban mért összege rekordszintre emelkedett, a növekedés döntő részben az uniós kötelezettség miatti jövedékiadó-emelésnek, egy máig azonosítatlan eredetű 2017-es elszámolási anomáliának, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának köszönhető.

Megnéztük azt is, az elmúlt 15 évben hogyan változott a környezetvédelmi adóbevételek szerkezete az EU-ban és Magyarországon. Az összehasonlításból az látszik, hogy

  • 2009-ben az energiaadók adták az összes környezetvédelmi adóbevétel nagyjából 76 százalékát nemcsak az egész blokkban, de Magyarországon is, ám míg 2024-re az EU-ban az arány 77 százalék fölé emelkedett, az energiaadók részesedése Magyarországon már 70 százalék alatt volt.
  • A szennyezési adók aránya az EU-ban 3 százalékról 4 százalék fölé emelkedett, míg Magyarországon 5,6 százalékról előbb 9 százalék fölé lőtt ki, majd 2024-ben már csak 1,9 százalék volt.
  • Az erőforrás-adók arányában nincs jelentős különbség az EU-s és a magyar számok között (2009–2014 EU átlag 0,5, magyar átlag 0,4 százalék).
  • A közlekedési adók aránya az EU-ban a 2009-es 20 százalékról 18 százalékra esett 2024-re, míg a magyar arány 17,5 százalékról közel 28 százalékra nőtt.
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Címlapkép forrása: Long Tao/VCG via Getty Images

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