Zöldadó-rekord Magyarországon — de nem a környezetvédelem miatt

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Az Európai Unióban kiszámítható, mérsékelt növekedési pályán mozognak a környezetvédelmi adóbevételek, Magyarország viszont több mint 12 százalékos bővülésével az uniós élmezőnybe tartozott 2024-ben. A hazai adóbevételek alakulása mögött azonban nem a klasszikus zöldpolitikai ösztönzők állnak: a rekordszintű bevételeket elsősorban az uniós kötelezettségből fakadó jövedékiadó-emelés, az új hulladékgazdálkodási rendszer statisztikai hatása, valamint egy máig tisztázatlan eredetű, 2017-es elszámolási anomália alakította.

Uniós élmezőnyben a magyar adóbevétel növekedés

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján az Európai Unió egészében átlagosan 6,1 százalékkal nőttek a környezetvédelmi adóbevételek 2024-ben az előző évhez képest. A tagállamok teljesítménye ugyanakkor rendkívül eltérő képet mutat. A skála egyik végén a jelentős csökkenést elkönyvelő országok állnak – mint Svédország, ahol csaknem 18 százalékkal estek vissza a bevételek, de Szlovákia, Finnország, Görögország és Bulgária is negatív tartományban zárt –, míg a másik oldalon Kelet-Közép-Európa több tagállama felülteljesítette az uniós átlagot.

Románia közel 22 százalékos növekedésével az élre került, de Litvánia (+13,9%) és Lengyelország (+12,7%) mögött

Magyarország a negyedik legnagyobb bővülést érte el az EU-ban, 12,2 százalékos növekedést produkálva.

A magyar adóbevételek hosszú távú alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a 2022-es energiaválság idején tapasztalt ideiglenes megtorpanást követően a bevételek meredek emelkedésnek indultak. Míg 2022-ben a teljes környezetvédelmi adóbevétel alig haladta meg a 3 milliárd eurót, addig 2023-ban már 3,7 milliárd euróra, 2024-ben pedig 4,2 milliárd euró fölé emelkedett a költségvetésbe befolyó összeg.

A historikus adatsorban ugyanakkor kirajzolódik egy rendkívüli, csaknem 5 milliárd eurós csúcsérték 2017-ben, amely egyedülálló kilengést jelent az elmúlt harminc év magyar adótörténetében. Hátterét az alábbiakban járjuk körül.

Stabilitás az Európai Unióban: az energiaadók egyeduralma

Az európai uniós aggregált adatsorok szerkezeti állandóságot mutatnak. Az EU teljes környezetvédelmi adóbevétele a 2008-as 258 milliárd euróról 2024-re mintegy 372 milliárd euróra növekedett, amit jórészt az energiaadók határoznak meg.

Uniós szinten az energiaadók – köztük az üzemanyagok jövedéki adója, a villamosenergia- és gázadók, valamint a szén-dioxid-árazási rendszerekből (ETS) származó bevételek – adják a környezetvédelmi adók több mint háromnegyedét. 2024-ben ezek összege elérte a 287 milliárd eurót (+6,6%). A közlekedési adók, mint a gépjárműadók és regisztrációs illetékek, jellemzően évi 50–67 milliárd euró közötti tartományban mozognak, míg a közvetlen szennyezési és erőforrás-használati adók aránya elhanyagolható, mindössze 3–4 százalékot tesz ki az unióban. A közlekedési adók 4,7, a szennyezési adók 4,5, az erőforrás-adók pedig 3 százalékkal növekedtek éves szinten 2024-ben.

Az európai trendekben két nagyobb megtorpanás azonosítható: a 2020-as koronavírus-járvány alatti korlátozások miatti mobilitási visszaesés, valamint a 2022-es energiaválság, amely során számos tagállam átmeneti adócsökkentésekkel igyekezett mérsékelni a lakossági és vállalati terheket.

Magyarország: elszámolási anomáliák és a MOHU-fordulat

A magyar környezetvédelmi adóstruktúra jelentősen eltér az uniós mintázattól. A hazai adatok alakulását sokkal inkább befolyásolják a fiskális kiigazító intézkedések, a szektorigazgatási döntések és az európai nemzeti számlák rendszerének (ESA 2010) elszámolási szabályai.

A magyar adatsor legszembetűnőbb anomáliája a közlekedési adók 2017-es kiugrása. Ebben az évben a kategória kimutatott bevétele

a korábbi évi 500 millió euróról hirtelen 2,3 milliárd euróra ugrott,

majd 2018-ban azonnal visszatért a korábbi szintre. A KSH tételes, forintalapú nemzeti adólistájában (NTL) ugyanakkor a közlekedési adók egyik összetevője – a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó és a baleseti adó – sem mutat ehhez hasonló elmozdulást 2017-ben; mindegyik sima, folyamatos trendet követ. A teljes kategória összesített hazai bevétele mindhárom évben 130-143 milliárd forint körül mozgott, nagyságrendileg 440-460 millió eurónak megfelelően.

Ez arra utal, hogy az Eurostat nemzetközi adatsorában szereplő 2017-es érték egy azóta feltehetően korrigált, de a nemzetközi idősorban visszamenőlegesen soha nem javított adatközlési hibát őriz – az Eurostat saját módszertani megjegyzése szerint ugyanis a szervezet nem végez ilyen visszamenőleges korrekciót ezen az adatsoron („We don't make any adjustments to make the time series coherent.”). A kiugrás pontos okát a nyilvánosan elérhető források alapján nem lehet megnyugtatóan azonosítani.

A 2022 utáni időszak meredek adónövekedését döntően az energiaadók kategóriája hajtotta, amely a 2022-es 1,94 milliárd euróról 2024-re 2,94 milliárd euróra bővült.

E mögött nem klasszikus zöldárazási reformok állnak, hanem elsősorban az üzemanyagok jövedéki adójának 2024. januári, uniós minimumkötelezettségből fakadó emelése

– a jövedéki adó bevétele egyetlen év alatt több mint 21 százalékkal nőtt a KSH nemzeti adólistája szerint. Az energiaszektorra 2022-ben bevezetett extraprofitadó a KSH adólistáján külön, D29H kóddal, "egyéb termelési adóként" szerepel, amely nem tartozik az Eurostat által energiaadóként számított tételek közé – így ez nem magyarázza a kategória bővülését.

Ezzel párhuzamosan a szennyezési adók bevétele a 2023-as mintegy 225 millió euróról 2024-re 80 millió euróra esett vissza. A látványos beszakadás hátterében a hulladékgazdálkodási rendszer 2023. júliusi átalakítása áll. A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer és a MOHU-koncesszió elindulásával a cégek befizetései az állami környezetvédelmi termékdíj helyett a magánszereplő koncessziós társasághoz folynak be. Mivel ezek a díjak az uniós statisztikai módszertan szerint nem számítanak közvetlen állami adóbevételnek, a kimutatott állami szennyezési adók köre drasztikusan szűkült.

A magyar adatokból így az rajzolódik ki, hogy míg a környezetvédelmi adóbevételek euróban mért összege rekordszintre emelkedett, a növekedés döntő részben az uniós kötelezettség miatti jövedékiadó-emelésnek, egy máig azonosítatlan eredetű 2017-es elszámolási anomáliának, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának köszönhető.

Megnéztük azt is, az elmúlt 15 évben hogyan változott a környezetvédelmi adóbevételek szerkezete az EU-ban és Magyarországon. Az összehasonlításból az látszik, hogy

2009-ben az energiaadók adták az összes környezetvédelmi adóbevétel nagyjából 76 százalékát nemcsak az egész blokkban, de Magyarországon is, ám míg 2024-re az EU-ban az arány 77 százalék fölé emelkedett, az energiaadók részesedése Magyarországon már 70 százalék alatt volt.

adták az összes környezetvédelmi adóbevétel nagyjából 76 százalékát nemcsak az egész blokkban, de Magyarországon is, ám míg 2024-re az EU-ban az arány 77 százalék fölé emelkedett, az energiaadók részesedése Magyarországon már 70 százalék alatt volt. A szennyezési adók aránya az EU-ban 3 százalékról 4 százalék fölé emelkedett, míg Magyarországon 5,6 százalékról előbb 9 százalék fölé lőtt ki, majd 2024-ben már csak 1,9 százalék volt.

aránya az EU-ban 3 százalékról 4 százalék fölé emelkedett, míg Magyarországon 5,6 százalékról előbb 9 százalék fölé lőtt ki, majd 2024-ben már csak 1,9 százalék volt. Az erőforrás-adók arányában nincs jelentős különbség az EU-s és a magyar számok között (2009–2014 EU átlag 0,5, magyar átlag 0,4 százalék).

arányában nincs jelentős különbség az EU-s és a magyar számok között (2009–2014 EU átlag 0,5, magyar átlag 0,4 százalék). A közlekedési adók aránya az EU-ban a 2009-es 20 százalékról 18 százalékra esett 2024-re, míg a magyar arány 17,5 százalékról közel 28 százalékra nőtt.

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