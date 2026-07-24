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A TEK veszi át Magyar Péter személyi védelmét
Gazdaság

A TEK veszi át Magyar Péter személyi védelmét

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Péntektől már nem a Készenléti Rendőrség, hanem a Terrorelhárítási Központ felel Magyar Péter miniszterelnök személyi védelméért – írta a 24.hu. A lap információját a Belügyminisztérium nem cáfolta, de azt nem közölte, hogy a váltás összefügg-e a Nyugati pályaudvaron történt előző napi incidenssel. Később kiderült, a váltás később, várhatóan október 1-je után lép életbe.

A tárca válasza szerint a rendvédelmi szervek tervezett átalakítása miatt már most egyeztetések zajlanak az érintett szervezetek között.

A tervezet szerint a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó újjászerveződött Terrorelhárítási Központ feladata lesz

– írták. A szervezeti változások hivatalosan csak az erről szóló jogszabály kihirdetése után léphetnek életbe.

A váltás némileg ellentmond Magyar Péter korábbi nyilatkozatának. A miniszterelnök szerdán még azt írta, hogy továbbra sem kér megerősített védelmet, mert szeretne "ember maradni az emberek között". Azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a TEK feladatátvétele a védelem tényleges megerősítésével is együtt jár-e, vagy elsősorban a már korábban bejelentett szervezeti átalakítás része.

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Frissítés: később a Belügyminisztérium a Telexnek azt írta: "A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a Készenléti Rendőrség látja el a Terrorelhárítási Központ támogatásával, szoros együttműködésben." Hozzátették: "A Parlament előtt lévő törvényjavaslat értelmében előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó, átszerveződő Terrorelhárítási Központ feladata lesz. A változások a törvény hatálybalépése után lépnek életbe, várhatóan október 1-je után."

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