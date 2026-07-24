Amiről kevesen beszélnek: Amerika még alkalmatlan arra, hogy elinflálja az adósságát

Az Egyesült Államok fiskális problémája egyre jobban aggasztja a befektetőket. A költségvetési hiány még gazdasági növekedés és alacsony munkanélküliség mellett is tartósan magas. A nettó kamatkiadások már most nagyobb terhet jelentenek, mint a teljes amerikai védelmi költségvetés. A következő évtizedekben a kamat lehet a szövetségi büdzsé legnagyobb kiadási tétele. A hivatalos előrejelzések szerint az államadósság piac által tartott része 2036-ra elérheti a GDP 120 százalékát, 2056-ra pedig a 175 százalékát.
Egy ilyen pályán a kormánynak két dolgot kellene egyszerre elérnie. Az adósság finanszírozási költségét alacsonyan kell tartania, miközben fenn kell tartania a befektetők bizalmát a dollárban és az amerikai állampapírban. Erre szolgálhatna a pénzügyi elnyomás és ezzel a gondolattal le is van söpörve a téma az asztalról.
Azonban a legfontosabb kérdést még senki nem tette fel. Mi van, ha a mai amerikai gazdaság egész egyszerűen alkalmatlan a pénzügyi elnyomásra? Bármilyen furcsán hangzik, de ha végigvesszük a feltételeket, nem tudjuk megnyugtatóan kimondani, hogy ez egy életképes alternatíva. Ha ez az állítás igaz, akkor ennek a következményei viszont beláthatatlanok lehetnek.
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