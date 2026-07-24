"Az utolsó pillanatokban vagyunk" – belső levélben kongatták a vészharangot az aranykonvoj-ügy miatt

A május 18-án reggel küldött, "szerintem utolsó pillanatokban vagyunk" tárgyú e-mailt a KNYF egyik munkatársa címezte a Legfőbb Ügyészségnek, ám a dokumentum több ügyészségi vezetőhöz is eljutott.

A levélíró az eseményeket rekonstruálva arra a következtetésre jutott, hogy a Legfőbb Ügyészség súlyos szakmai hibát követett el, amikor az AH feljelentése nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás lefolytatására.

A dokumentum szerzője arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges szakminiszteri vizsgálat során mindenki a Legfőbb Ügyészségre mutogat majd. Úgy vélte, borítékolható, hogy az AH sem vállalja el majd a felelősséget, hanem azt állítja majd: ez nem egy "TISZA Párt elleni tipikus titkosszolgálati művelet volt", hanem egy a Legfőbb Ügyészséggel egyeztetett, súlyos bűncselekmény miatti közös eljárás.

A Legfőbb Ügyészség a 444 megkeresésére reagálva közölte, hogy a levél csupán a KNYF részéről érkező informális tájékoztatásnak és magánvéleménynek minősül, a hivatalos jelentést pedig a belső szabályzatnak megfelelően csak ezután készítették el. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész mindenesetre hetekkel később, július 22-én lemondott tisztségéről.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 22. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész

Az aranykonvoj-ügy

Az Orbán-kormány utolsó hónapjának egyik legnagyobb botrányává gyűrűző aranykonvoj-ügy március 5-én robbant ki. A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai egy vecsési benzinkúton hét ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forint értékű valutát, valamint aranyat foglaltak le. Jóllehet az osztrák feladó és az ukrán fogadó bank, továbbá a jogi képviselők szerint is a szállítmány a szükséges engedélyek birtokában, teljesen legálisan utazott, a kormányzati kommunikáció pénzmosásról és a Tisza Párt tiltott finanszírozásáról beszélt. Ezekre a vádakra később semmilyen bizonyítékot nem mutattak be.

A pénzszállítókat több mint egy napig bilincsben tartották, és miután a NAV, valamint az AH is kihallgatta őket, gyanúsítás nélkül valamennyiüket kitoloncolták Ukrajnába. A jogellenes fogva tartás miatt a KNYF jelenleg is büntetőeljárást folytat, amelynek keretében június végén gyanúsítottként hallgatták ki a rajtaütést koordináló Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját is.

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