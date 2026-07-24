Gyorsuló ütemben forrósodik fel Magyarország, történelmi hőségrekord dőlt meg a fővárosban

Budapesten a napi középhőmérséklet tizenkét egymást követő napon érte el a 27 fokot. Ennél hosszabb, tizenhárom napos időszakot csak 2024-ben mértek, az idei hőhullám azonban intenzívebb volt: a legmagasabb napi középhőmérséklet elérte a 34 fokot, az időszak intenzitása pedig rekordot döntött a HungaroMet által vizsgált események között.

Az adatok hosszabb távon is egyértelmű melegedést mutatnak.

A legalább 27 fokos napi középhőmérsékletű napok éves száma országos átlagban 3,3 nappal emelkedett 1901 és 2025 között. Míg a múlt század első évtizedeiben és az 1970-es években olyan évek is előfordultak, amikor egyetlen ilyen nap sem volt, 2024-ben már tizenötöt regisztráltak.

A szélsőséges hőség leggyakrabban az ország délkeleti részét, így a Kiskunságot, a Nagykunságot és a Körös–Maros közét érinti. A tartósan magas nappali és éjszakai hőmérséklet komoly terhelést jelent az emberi szervezetnek és az ökoszisztémáknak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás számára is egyre nagyobb kihívást okoz. A HungaroMet szerint a mostanihoz hasonló hőhullámok azt jelzik, hogy a jövőben gyakoribb, hosszabb és intenzívebb forró időszakokra kell felkészülni.

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