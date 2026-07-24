  • Megjelenítés
Hadházy Ákos: a az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója
Gazdaság

Hadházy Ákos: a az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója "NER-es kislovag"

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hadházy Ákos szerint a korábbi kormányzati rendszerhez és annak üzleti köreihez is köthető Divinyi Zsombor, az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója. A független képviselő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, Divinyi állami és vállalati pályafutása miatt kérdésesnek tartja a kinevezést.

Hadházy azzal indokolta állítását, hogy Divinyi korábban az Oktatási Hivatalnál, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál, illetve annak utódjánál, az Országos Kórházi Főigazgatóságnál dolgozott uniós projektek vezetésében. A képviselő ezeket az intézményeket korábban többször is bírálta az uniós támogatások felhasználása miatt, ugyanakkor a mostani bejegyzésében nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Divinyi személyesen szabálytalanságot követett volna el.

A politikus Divinyi üzleti múltját is kifogásolta. Bejegyzése szerint 2021-ben vette át a Boost IT nevű informatikai vállalkozást, amely később jelentős állami megrendelésekhez jutott. Hadházy azt írta, a cég 2022-ben még 239 millió forintos árbevételt ért el, 2025-re azonban ez az összeg 1,36 milliárd forintra nőtt.

Szerinte a vállalkozás olyan közbeszerzési keretmegállapodásokban vett részt, amelyek a korábbi kormányzathoz köthető intézményektől érkező megbízásokat biztosítottak.

Hadházy állításainak egy része egy hozzá eljuttatott levélen alapul, szerinte a történet főbb elemei nyilvános cégadatokból és közbeszerzési információkból is megerősíthetők. A képviselő úgy látja, hogy a korábbi rendszerben vezető szerepet betöltő vagy állami megrendelésekből jelentős bevételhez jutó szereplők kinevezése hitelességi kockázatot jelenthet az új kormányzat számára.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: gyógyszeráfa, fizetéscsökkentés, ponthatárok – Mi vár ránk a záporozó bejelentések után?

Meglepték az elemzőket a friss adatok: Európa két legnagyobb gazdasága is váratlan erőt mutatott

Publicus: A többség nem félti a jogállamiságot Sulyok Tamás leváltása miatt

Címlapkép forrása: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Komoly mínuszok Amerikában a szárnyaló olajár miatt
Nincs ingyen ebéd: fontos figyelmeztetést küldött Magyar Péter az autósoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility