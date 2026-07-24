Hadházy Ákos: a az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója "NER-es kislovag"

Hadházy Ákos szerint a korábbi kormányzati rendszerhez és annak üzleti köreihez is köthető Divinyi Zsombor, az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója. A független képviselő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, Divinyi állami és vállalati pályafutása miatt kérdésesnek tartja a kinevezést.

Hadházy azzal indokolta állítását, hogy Divinyi korábban az Oktatási Hivatalnál, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál, illetve annak utódjánál, az Országos Kórházi Főigazgatóságnál dolgozott uniós projektek vezetésében. A képviselő ezeket az intézményeket korábban többször is bírálta az uniós támogatások felhasználása miatt, ugyanakkor a mostani bejegyzésében nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Divinyi személyesen szabálytalanságot követett volna el.

A politikus Divinyi üzleti múltját is kifogásolta. Bejegyzése szerint 2021-ben vette át a Boost IT nevű informatikai vállalkozást, amely később jelentős állami megrendelésekhez jutott. Hadházy azt írta, a cég 2022-ben még 239 millió forintos árbevételt ért el, 2025-re azonban ez az összeg 1,36 milliárd forintra nőtt.

Szerinte a vállalkozás olyan közbeszerzési keretmegállapodásokban vett részt, amelyek a korábbi kormányzathoz köthető intézményektől érkező megbízásokat biztosítottak.

Hadházy állításainak egy része egy hozzá eljuttatott levélen alapul, szerinte a történet főbb elemei nyilvános cégadatokból és közbeszerzési információkból is megerősíthetők. A képviselő úgy látja, hogy a korábbi rendszerben vezető szerepet betöltő vagy állami megrendelésekből jelentős bevételhez jutó szereplők kinevezése hitelességi kockázatot jelenthet az új kormányzat számára.

Címlapkép forrása: Hadházy Ákos Facebook-oldala