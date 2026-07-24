Hadházy Ákos: az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója "NER-es kislovag"

Hadházy Ákos szerint a korábbi kormányzati rendszerhez és annak üzleti köreihez is köthető Divinyi Zsombor, az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója. Az exképviselő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, Divinyi állami és vállalati pályafutása miatt kérdésesnek tartja a kinevezést. Később Magyar Péter azt írta, tudomása szerint az üzletember nem lett állományba véve.

Hadházy azzal indokolta állítását, hogy Divinyi korábban az Oktatási Hivatalnál, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál, illetve annak utódjánál, az Országos Kórházi Főigazgatóságnál dolgozott uniós projektek vezetésében. A képviselő ezeket az intézményeket korábban többször is bírálta az uniós támogatások felhasználása miatt, ugyanakkor a mostani bejegyzésében nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy Divinyi személyesen szabálytalanságot követett volna el.

A politikus Divinyi üzleti múltját is kifogásolta. Bejegyzése szerint 2021-ben vette át a Boost IT nevű informatikai vállalkozást, amely később jelentős állami megrendelésekhez jutott. Hadházy azt írta, a cég 2022-ben még 239 millió forintos árbevételt ért el, 2025-re azonban ez az összeg 1,36 milliárd forintra nőtt.

Szerinte a vállalkozás olyan közbeszerzési keretmegállapodásokban vett részt, amelyek a korábbi kormányzathoz köthető intézményektől érkező megbízásokat biztosítottak.

Hadházy állításainak egy része egy hozzá eljuttatott levélen alapul, szerinte a történet főbb elemei nyilvános cégadatokból és közbeszerzési információkból is megerősíthetők. A képviselő úgy látja, hogy a korábbi rendszerben vezető szerepet betöltő vagy állami megrendelésekből jelentős bevételhez jutó szereplők kinevezése hitelességi kockázatot jelenthet az új kormányzat számára.

Frissítés: Hadházy posztja alatt Magyar Péter is feltűnt, azt írta: "Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni."

Címlapkép forrása: Hadházy Ákos Facebook-oldala