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Három országos kulturális intézmény vezetőjét menesztették az átvilágítások után
Gazdaság

Három országos kulturális intézmény vezetőjét menesztették az átvilágítások után

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Megszűnik a Magyar Természettudományi Múzeumot vezető Bernert Zsolt, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, Rózsa Dávid, valamint az Iparművészeti Múzeumot irányító Cselovszki Zoltán munkaviszonya – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

A döntést a kulturális háttérintézményeknél elrendelt átfogó átvilágítás előzte meg. Sári Zsolt kultúráért felelős államtitkár szerint a vizsgálat során kérdéseket tettek fel az intézmények vezetőinek, meghallgatták az üzemi tanácsokat és az érdekképviseleteket, valamint több tucat munkavállalóval is beszéltek. A tárca ugyanakkor egyelőre nem hozta nyilvánosságra, milyen konkrét megállapítások vezettek a három főigazgató menesztéséhez.

Az átvilágítás eredményéről tájékoztatták Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnökét, aki kezdeményezte a három tagintézmény vezetőjének felmentését. A döntéshez Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is hozzájárult.

A minisztérium emellett átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatot vár az MNM KK-tól.

Emellett munkacsoportot is létrehoznak, amely a közgyűjteményi központ decentralizálását és a hozzá tartozó intézmények önállóságának visszaállítását készíti elő.

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Címlapkép forrása: Sári Zsolt Facebook-oldala.

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