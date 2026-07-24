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IDEA: A fociszurkolók körében is a Tisza vezet, a fradistáknál azért még a Fidesz az első
Gazdaság

IDEA: A fociszurkolók körében is a Tisza vezet, a fradistáknál azért még a Fidesz az első

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Júniusra a magyar labdarúgás iránt érdeklődők körében is többségbe kerültek a Tisza Párt támogatói, a Ferencváros szurkolótáborában azonban továbbra is a Fidesz–KDNP a legnépszerűbb – derül ki az IDEA Intézet Magyar Futball 2026 című felméréséből.

A kutatás szerint a hazai foci iránt érdeklődők 51 százaléka támogatja a Tiszát, míg a Fidesz–KDNP-re 28 százalékuk szavazna. Ez jelentős fordulat 2024 októberéhez képest, amikor a fociszurkolók 48 százaléka volt fideszes, és 30 százalékuk támogatta a Tiszát.

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Forrás: az IDEA Intézet Facebook-oldala.

A Fradi táborában kevésbé változtak meg az erőviszonyok: a szurkolók 42 százaléka továbbra is a Fidesz–KDNP-t, 28 százalékuk pedig a Tiszát támogatja. A kormánypártok támogatottsága ugyanakkor 2024 októbere óta 59-ről 42 százalékra esett a fradisták között, miközben a bizonytalanok aránya 4-ről 24 százalékra emelkedett.

Az IDEA becslése alapján a Ferencvárosnak valamivel több mint egymillió felnőtt szurkolója van, több mint négyszer annyi, mint a második legnépszerűbb Újpestnek.

A magukat fradistának vallók aránya azonban 2024 októbere és 2026 júniusa között 17-ről 13 százalékra csökkent. Összességében a magyar felnőttek 31 százalékának, mintegy 2,4 millió embernek van kedvenc hazai klubcsapata, miközben az NB I mérkőzéseit a lakosság kétharmada egyáltalán nem követi.

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A válaszadók 57 százaléka úgy gondolja, hogy az elmúlt években egyes klubok politikai okokból több állami támogatást kaptak a többieknél.

Az ezt vallók közül a legtöbben a Ferencvárost és a Puskás Akadémiát nevezték meg kivételezett csapatként.

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Forrás: az IDEA Intézet Facebook-oldala.

Az IDEA Intézet az adatokat 2026. június 12. és 17. között, önkitöltős online kérdőívvel vette fel. Az ezerfős minta iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió szerint reprezentatív a magyar felnőtt népességre; a hibahatár az alapmegoszlásoknál legfeljebb plusz-mínusz 3–4 százalékpont.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

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