Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

A hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás,
így szombattól a benzin és a gázolaj ára is változatlan marad.
A csütörtöki nagykereskedelmi emelésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem jelent meg változás a legtöbb kúton.
A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi átlagárak érvényesek (2026.07.24-én):
- 95-ös benzin: 597 Ft/liter
- Gázolaj: 618 Ft/liter
Egyre látványosabban szétnyílik az olló a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak között: miközben a kutak beszerzési költségei meredeken emelkednek a holtankoljak napi beszámolói alapján, az oszlopárak csak alig mozdulnak.
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