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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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Szombattól a benzin és a gázolaj ára is változatlan marad, írja a holtankoljak.

A hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás,

így szombattól a benzin és a gázolaj ára is változatlan marad.

A csütörtöki nagykereskedelmi emelésből a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem jelent meg változás a legtöbb kúton.

A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi átlagárak érvényesek (2026.07.24-én):

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  • 95-ös benzin: 597 Ft/liter
  • Gázolaj: 618 Ft/liter

Egyre látványosabban szétnyílik az olló a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak között: miközben a kutak beszerzési költségei meredeken emelkednek a holtankoljak napi beszámolói alapján, az oszlopárak csak alig mozdulnak.

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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

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