Kapitány István felmentette a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját

Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közölte, hogy az állami vállalat új vezetőjét még péntek délután bemutatja.

"Bejelentem: a mai napon felmentettem Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját" – írta Kapitány István.

A délután folyamán bemutatom az új vezérigazgatót

– tette hozzá. A miniszter a bejelentésében nem indokolta meg Jákli Gergely leváltását.

A Tisza már a választások előtt azt ígérte, hogy kormányra kerülve felülvizsgálja a Paks II. beruházást, és átlátható nukleáris stratégiát dolgoz ki. A párt programjában külön is szerepelt a projekt átvilágítása, Magyar Péter pedig korábban a növekvő költségekről és a finanszírozási terhekről beszélt, és azt mondta, hogy a szerződés feltételeit újra kell tárgyalni. A választás után úgy fogalmazott: Magyarországnak szüksége lehet az új atomerőművi blokkokra, de a projektet túlárazottnak tartja, ezért a szerződések átvizsgálása után döntenének a folytatásáról.

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Címlapkép forrása: Portfolio