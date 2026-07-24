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Kivándorlási hullám rázza meg Magyarországot - Sosem dolgoztak még ilyen sokan külföldön
Gazdaság

Kivándorlási hullám rázza meg Magyarországot - Sosem dolgoztak még ilyen sokan külföldön

Portfolio
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Az idei második negyedévben stabilan alakult a foglalkoztatás Magyarországon az előző hónapokhoz képest, ugyanakkor éves szinten továbbra is visszaesés látható. A friss statisztika legérdekesebb része viszont nem ez, hanem az, hogy sosem dolgozott még olyan sok magyar külföldön, mint most.

Az idei második negyedévben 4 millió 633 ezer foglalkoztatottat számlált a statisztikai hivatal, ami beleillik az elmúlt hónapok trendjébe. Az előző év azonos időszakához képest viszont közel 30 ezer fős csökkenésről beszélhetünk.

A külföldön dolgozó magyaroktól és a közfoglalkoztatottaktól megtisztított adatok szerint 4 millió 439 ezer fő dolgozott, ez 50 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél.

Vagyis az elsődleges munkaerőpiacon nagyobb visszaesést látunk, mint a teljes foglalkoztatotti létszámban. De hogy lehet ez? Úgy, hogy a 4 millió 633 ezres adat tartalmazza a(z átmenetileg) külföldön dolgozó magyarokat is, akiknek a létszáma 124 ezerre emelkedett.

Ilyen sok hazai lakcímmel (még) rendelkező, de külföldi telephelyen dolgozó magyarról még sosem számolt be a hivatal.

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Ahogy a fenti ábrán látható, az idei évben egyre többen próbáltak szerencsét külföldön. Utoljára a Covid-válság előtt, még 2019-ben láttunk 120 ezer fő körüli létszámot, aztán a lezárások hatására hirtelen nagyot esett a külföldön dolgozó magyarok száma.

Fontos elmondani, hogy itt azokról a külföldön dolgozó magyarokról van szó, akikre "rálát" a hazai foglalkoztatási statisztika, mert van hazai lakcímük, itthon lakó családtagjuk. Ez az adat tehát nem összekeverendő azzal a több mint félmillió magyarral, akik végleg elhagyták az országot.

Összességében az látszik az elmúlt néhány hónap trendje alapján, hogy a hazai foglalkoztatást egyszerre több csapás is éri.

  • Egyrészt a (munkavállalási korú) népesség tartós csökkenése jelent komoly problémát a munkaerőpiac szempontjából,
  • másrészt a friss trend alapján az újra egyre vonzóbbá váló külföldi munkavállalás lehetősége is – még ha csak kismértékben is, de – visszaveti a hazai foglalkoztatást.

A gazdasági helyzet stabilizálódása és a növekedés megindulása alapján lehet számítani arra, hogy a külföldön dolgozó magyarok létszámának növekedése lelassul, vagy akár meg is áll a következő időszakban. A demográfiai problémák azonban nem fognak megoldódni.

Ahogy az alábbi ábrán is látható, 2010 és 2020 között még könnyedén lehetett emelni a foglalkoztatotti létszámot, hiszen bőven volt bevonható tartalék, ma már nem látszik, hogy kiket lehetne nagy számban a munkaerőpiacra terelni, miközben a munkaképes korú lakosság száma tovább fog csökkenni.

fogl25

További részletek hamarosan.

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