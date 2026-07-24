Magyar Péter üzent Hankó Balázsnak, "a Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött"

"A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött" – kezdte pénteki bejegyzését Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszterre kitérve úgy folytatta, Hankó "néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé", de szerinte nem kerülheti el tettei következményeit.

A megfogalmazás arra utalhat, hogy a miniszterelnök rövid időn belül újabb fejleményekre számít a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban,

konkrét hatósági intézkedést vagy időpontot azonban nem említett. A NAV nyomozói júniusban hat embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként a több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében; a nyomozás jelenleg is tart. Az ügyben nemrég lefoglalták a Fidesz szervereit, valamint letartóztatták Hankó korábbi kabinetfőnökét.

Hankó korábban azt mondta, hogy miniszterként egy kormánydöntést hajtott végre, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja. Magyar a bejegyzés végén arra is figyelmeztette a Tisza közösségét, hogy a korábbi rendszer kiszolgálói ne kerülhessenek át az új hatalmi struktúrába, mert ezt a rendszerváltás hitelességét érintő kérdésnek tartja.

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