Meglépték a szomszédos országok: üzemanyag-korlátozást vezetnek be a magyarok kedvelt nyaralóhelyén

Az INA szerint
az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása, és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz.
A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra.
A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a rijekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel- és repülőgép-üzemanyagot állít elő, az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készletekkel rendelkezik.
A társaság a megnövekedett kereslet mellett a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával is indokolta a korlátozást,
amelynek időtartama a piaci helyzet alakulásától függ.
Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi árakról, amelyek kedden léphetnek hatályba.
Horvát sajtóértesülések szerint
- a 95-ös benzin literenkénti ára 11 centtel, 1,65 euróra (mintegy 599 forintra) emelkedhet.
- A dízel ára 22 centtel, 1,81 euróra (mintegy 657 forintra),
- a mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes dízelé pedig 24 centtel, 1,26 euróra (mintegy 457 forintra) nőhet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György
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