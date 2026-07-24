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Meglépték a szomszédos országok: üzemanyag-korlátozást vezetnek be a magyarok kedvelt nyaralóhelyén
Gazdaság

Meglépték a szomszédos országok: üzemanyag-korlátozást vezetnek be a magyarok kedvelt nyaralóhelyén

MTI
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Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt - közölték pénteken a társaságok.

Az INA szerint

az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása, és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz.

A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra.

A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a rijekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel- és repülőgép-üzemanyagot állít elő, az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készletekkel rendelkezik.

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A társaság a megnövekedett kereslet mellett a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával is indokolta a korlátozást,

amelynek időtartama a piaci helyzet alakulásától függ.

Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi árakról, amelyek kedden léphetnek hatályba.

Horvát sajtóértesülések szerint

  • a 95-ös benzin literenkénti ára 11 centtel, 1,65 euróra (mintegy 599 forintra) emelkedhet.
  • A dízel ára 22 centtel, 1,81 euróra (mintegy 657 forintra),
  • a mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes dízelé pedig 24 centtel, 1,26 euróra (mintegy 457 forintra) nőhet.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György

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