Meglepték az elemzőket a friss adatok: Európa két legnagyobb gazdasága is váratlan erőt mutatott

Az S&P Global által jegyzett német kompozit beszerzésimenedzser-index (PMI) júliusban a júniusi 49,5 pontról 51,2 pontra emelkedett, ezzel átlépve a növekedést és a visszaesést elválasztó 50 pontos küszöbértéket. Az elemzők ennél jóval szerényebb, 49,7 pontos javulásra számítottak. A fellendülést elsősorban a feldolgozóipar vezérelte, amely négy hónapos csúcsra, 52,2 pontra ugrott, de a szolgáltató szektor is javulást mutatott, még ha továbbra is a zsugorodást jelző tartományban maradt.

Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence közgazdásza szerint

a német gazdaság pozitívan kezdte a harmadik negyedévet. Ugyanakkor hozzátette, hogy a régióban kiéleződő konfliktusok miatt ismét emelkedő globális energiaárak bizonytalanná teszik a tartós kilábalást.

A kedvező adatok ellenére Európa legnagyobb gazdasága újabb gyenge év elé néz.

A kormány és a Bundesbank egyaránt mindössze 0,5 százalékos bővüléssel számol, amelyet elsősorban a megemelt állami infrastrukturális és védelmi kiadások támogatnak. Friedrich Merz kancellár korábban a növekedés évének nevezte 2026-ot, és a hónap elején bejelentett gazdaságélénkítő intézkedései fokozott bizakodást keltettek a befektetők körében.

Franciaországban eközben a magánszektor aktivitása már csak minimális visszaesést mutatott, a kompozit PMI ugyanis a júniusi 47,2 pontról 49,6 pontra emelkedett, ami a háború februári kirobbanása óta a legközelebbi érték az 50 pontos küszöbhöz képest. A javulást a szolgáltató szektor hajtotta, amely 49,8 ponttal decemberi csúcsot ért el, miközben a feldolgozóipar 50 pontra visszaesve okozott csalódást.

A francia gazdaság gyengén indította az évet, és az első negyedéves visszaesés a koronavírus-járvány óta a legszerényebb éves növekedést vetíti előre.

A háztartások, amelyek fogyasztása a gazdaság elsődleges motorja, visszafogták a kiadásaikat az emelkedő üzemanyagárak miatt megterhelt családi költségvetések miatt. A kormány ennek következtében 2026-ra vonatkozó növekedési előrejelzését 0,9 százékról 0,7 százalékra mérsékelte, és elismerte, hogy az idei évben nehézségekbe ütközik majd a költségvetési hiány csökkentése.

Az egész európai kontinens számára komoly terhet jelentenek a megdrágult hitelek.

Az Európai Központi Bank júniusban közel három év után először hajtott végre kamatemelést, és bár csütörtökön változatlanul hagyta a rátákat, nyitva hagyta a kaput egy újabb, várhatóan szeptemberi szigorítás előtt.

A szigorodó monetáris kondíciók mellett a kereskedelempolitikai bizonytalanság is fékezi Európa gazdasági növekedését.

Donald Trump amerikai elnök éppen pénteken jelentette be, hogy újabb vámokat élesít külföldi partnereivel szemben, így a kereskedelmi feltételek a következő hónapokban is lassíthatják az öreg kontinens gazdasági talpra állását.

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