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Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről
Gazdaság

Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről

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Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján megjelent a magyar euróbevezetés és az eurózóna bővítésének kérdése, a felvetésre pedig Christine Lagarde jegybankelnök úgy reagált, hogy üdvözli minden pozitív szándékot, de a folyamat a csatlakozni vágyó országtól függ.
Az euróövezet bővítése mellett a sajtótájékoztatón szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.

A bolgár infláció kapcsán az EKB elnöke elismerte, hogy az ország jelenleg is jelentős inflációs nyomással küzd. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tagállamok közötti inflációs különbségek nem szokatlanok, és természetes velejárói a gazdasági folyamatoknak.

Christine Lagarde szerint

kulcsfontosságú, hogy Bulgária továbbra is fegyelmezett költségvetési politikát folytasson, és elérje a fogyasztói árak emelkedésének mérséklődését, ami elsősorban a bolgár lakosság érdeke.

Bár az EKB az euróövezet egészét vizsgálja, kiemelt figyelemmel kíséri az ehhez hasonló belső eltéréseket - erősítette meg a testület elnöke.

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Az euróövezet bővítése kapcsán Lagarde rámutatott, hogy

a döntés nem az ő hatáskörükbe tartozik, ők elsősorban a konvergenciakritériumok és az árstabilitás szempontjából nyilvánítanak véleményt.

A csatlakozás kérdésében valójában az Európai Tanács és az Európai Bizottság határoz egy meghatározott eljárás keretében, amelyet Bulgária sikeresen teljesített.

Az EKB vezetője ezután hangsúlyozta, hogy az euróövezet felkészült az új tagok fogadására, amennyiben azok teljesítik a maastrichti kritériumokat, és a konvergenciajelentés is kedvező értékelést ad.

Bár a folyamat rendszerint időigényes, hosszabb távon az Európai Unió szinte valamennyi tagállama – egyetlen jogi kivétellel – várhatóan bevezeti majd a közös fizetőeszközt

- zárta válaszát Lagarde.

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