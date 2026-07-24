Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről

Az euróövezet bővítése mellett a sajtótájékoztatón szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.
A bolgár infláció kapcsán az EKB elnöke elismerte, hogy az ország jelenleg is jelentős inflációs nyomással küzd. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tagállamok közötti inflációs különbségek nem szokatlanok, és természetes velejárói a gazdasági folyamatoknak.
Christine Lagarde szerint
kulcsfontosságú, hogy Bulgária továbbra is fegyelmezett költségvetési politikát folytasson, és elérje a fogyasztói árak emelkedésének mérséklődését, ami elsősorban a bolgár lakosság érdeke.
Bár az EKB az euróövezet egészét vizsgálja, kiemelt figyelemmel kíséri az ehhez hasonló belső eltéréseket - erősítette meg a testület elnöke.
Az euróövezet bővítése kapcsán Lagarde rámutatott, hogy
a döntés nem az ő hatáskörükbe tartozik, ők elsősorban a konvergenciakritériumok és az árstabilitás szempontjából nyilvánítanak véleményt.
A csatlakozás kérdésében valójában az Európai Tanács és az Európai Bizottság határoz egy meghatározott eljárás keretében, amelyet Bulgária sikeresen teljesített.
Az EKB vezetője ezután hangsúlyozta, hogy az euróövezet felkészült az új tagok fogadására, amennyiben azok teljesítik a maastrichti kritériumokat, és a konvergenciajelentés is kedvező értékelést ad.
Bár a folyamat rendszerint időigényes, hosszabb távon az Európai Unió szinte valamennyi tagállama – egyetlen jogi kivétellel – várhatóan bevezeti majd a közös fizetőeszközt
- zárta válaszát Lagarde.
Címlapkép forrása: EU
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