Mobil csapatokkal kezelné a kormány a budapesti közterületi problémákat

Pszichiáterekből, pszichológusokból, szociális munkásokból és addiktológusokból álló mobil csapatokat szervez a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti közterületi problémák kezelésére. A tervek szerint a csapatok gyors, helyszíni segítséget nyújtanának az utcán élő, pszichiátriai problémákkal vagy függőséggel küzdő embereknek, munkájukat pedig krízisközpontok is segítenék.

A tárca a rendőrség, valamint a hajléktalanokat és szenvedélybetegeket ellátó szolgáltatók együttműködését is átalakítaná.

A cél az, hogy a rendőri intézkedések és a szociális, illetve egészségügyi segítség ne egymástól függetlenül működjenek.

A minisztérium emellett ellenőrizné a hosszabb nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők kötelezettségeinek betartását, és javítaná a kórházból elbocsátott hajléktalan emberek további ellátását is.

Az intézkedés előzménye, hogy Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Ferencváros polgármesterei közösen hívták fel a figyelmet a főváros romló közállapotaira, amihez azóta a 13. kerület polgármestere is csatlakozott. Szerintük az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészségügyi és rendészeti problémák jelennek meg, ezért több rendőrt és jobban működő ellátórendszert kértek a kormánytól.

A kormány korábban már elrendelt egy július 20-án kezdődött, harmincnapos fokozott rendőri ellenőrzést Budapest belső kerületeiben.

A mobil teamek megszervezése ezt egészítené ki szociális és egészségügyi eszközökkel, a minisztérium ugyanakkor egyelőre nem közölte, hogy a csapatok pontosan mikor kezdik meg működésüket, hány szakemberrel dolgoznak majd, illetve hol alakítják ki a krízisközpontokat.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert