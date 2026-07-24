  • Megjelenítés
Mobil csapatokkal kezelné a kormány a budapesti közterületi problémákat
Gazdaság

Mobil csapatokkal kezelné a kormány a budapesti közterületi problémákat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pszichiáterekből, pszichológusokból, szociális munkásokból és addiktológusokból álló mobil csapatokat szervez a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti közterületi problémák kezelésére. A tervek szerint a csapatok gyors, helyszíni segítséget nyújtanának az utcán élő, pszichiátriai problémákkal vagy függőséggel küzdő embereknek, munkájukat pedig krízisközpontok is segítenék.

A tárca a rendőrség, valamint a hajléktalanokat és szenvedélybetegeket ellátó szolgáltatók együttműködését is átalakítaná.

A cél az, hogy a rendőri intézkedések és a szociális, illetve egészségügyi segítség ne egymástól függetlenül működjenek.

A minisztérium emellett ellenőrizné a hosszabb nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők kötelezettségeinek betartását, és javítaná a kórházból elbocsátott hajléktalan emberek további ellátását is.

Az intézkedés előzménye, hogy Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Ferencváros polgármesterei közösen hívták fel a figyelmet a főváros romló közállapotaira, amihez azóta a 13. kerület polgármestere is csatlakozott. Szerintük az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészségügyi és rendészeti problémák jelennek meg, ezért több rendőrt és jobban működő ellátórendszert kértek a kormánytól.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: felmentették a Paks II. vezérét, az ügyészségen az aranykonvoj-ügy következményeitől tartanak

Gyorsuló ütemben forrósodik fel Magyarország, történelmi hőségrekord dőlt meg a fővárosban

Öt strandon tilos fürdeni a Velencei-tónál

A kormány korábban már elrendelt egy július 20-án kezdődött, harmincnapos fokozott rendőri ellenőrzést Budapest belső kerületeiben.

A mobil teamek megszervezése ezt egészítené ki szociális és egészségügyi eszközökkel, a minisztérium ugyanakkor egyelőre nem közölte, hogy a csapatok pontosan mikor kezdik meg működésüket, hány szakemberrel dolgoznak majd, illetve hol alakítják ki a krízisközpontokat.

Kapcsolódó cikkünk

Vasútfejlesztés, közbiztonság és feljelentések: ezekről döntött a kormány

A bűnözés fellegvárává válik Budapest – Öt pontban sürgetnek azonnali intézkedéseket kerületi polgármesterek

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Már leállt a gázolaj-értékesítés több magyar benzinkúton – Bajba kerültek a független kutak
Most jött a bejelentés: megtámadták Szentpétervárt, súlyos csapás történt
"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility