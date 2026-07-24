Nyomozás indult a "Tisza-adóról" szóló nemzeti konzultáció miatt

A 2025 őszén indított konzultáció és a hozzá kapcsolódó kommunikációs kampány több mint 12 milliárd forintba került. A reklámmegrendelések egyik fő kedvezményezettje a Balásy Gyulához köthető New Land Media és Lounge Design volt. A kampány azt állította, hogy a Tisza jelentős adóemelésekre készül, később azonban jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a pártnak nincs köze az Indexen megjelent, hivatkozott tervekhez.
Az ügyben egy magánszemély tett feljelentést, amelyet a rendőrség elsőként elutasított.
A hatóság akkor azzal érvelt, hogy a konzultáció általánosságban a kormány intézkedéseiről és a választók véleményének megismeréséről szólt. A K-Monitor felülbírálati indítványában ezzel szemben azt állította, hogy a kérdések és a hozzájuk fűzött magyarázatok pártpolitikai kampányt szolgáltak, és közpénzből próbálták hátrányos helyzetbe hozni a Tiszát.
Az ügyészség végül nem küldte tovább az indítványt a bíróságnak, hanem maga változtatta meg a rendőrség határozatát, így az ügyet most kivizsgálják.
Lentebb olvasható a K-Monitor teljes bejegyzése, amit a HVG szúrt ki.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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