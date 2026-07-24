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Nyomozás indult a
Gazdaság

Nyomozás indult a "Tisza-adóról" szóló nemzeti konzultáció miatt

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Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az előző kormány Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációjának ügyében – közölte a K-Monitor. A korrupcióellenes szervezet szerint a Budapesti Gazdasági Ügyészség június 5-én felülbírálta a feljelentést korábban elutasító rendőrségi döntést, és elrendelte a nyomozást.

A 2025 őszén indított konzultáció és a hozzá kapcsolódó kommunikációs kampány több mint 12 milliárd forintba került. A reklámmegrendelések egyik fő kedvezményezettje a Balásy Gyulához köthető New Land Media és Lounge Design volt. A kampány azt állította, hogy a Tisza jelentős adóemelésekre készül, később azonban jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a pártnak nincs köze az Indexen megjelent, hivatkozott tervekhez.

Az ügyben egy magánszemély tett feljelentést, amelyet a rendőrség elsőként elutasított.

A hatóság akkor azzal érvelt, hogy a konzultáció általánosságban a kormány intézkedéseiről és a választók véleményének megismeréséről szólt. A K-Monitor felülbírálati indítványában ezzel szemben azt állította, hogy a kérdések és a hozzájuk fűzött magyarázatok pártpolitikai kampányt szolgáltak, és közpénzből próbálták hátrányos helyzetbe hozni a Tiszát.

Az ügyészség végül nem küldte tovább az indítványt a bíróságnak, hanem maga változtatta meg a rendőrség határozatát, így az ügyet most kivizsgálják.

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Lentebb olvasható a K-Monitor teljes bejegyzése, amit a HVG szúrt ki.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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