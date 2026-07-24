Öt időközi önkormányzati választáson sem indít jelöltet a Fidesz

A békéscsabai választást azért kellett kiírni, mert Bodóczi István, a Pátria Békéscsaba korábbi önkormányzati képviselője a tavaszi országgyűlési választáson a Tisza Párt színeiben parlamenti mandátumot szerzett, ezért lemondott helyi tisztségéről – számolt be a 444. A megüresedett helyért négy jelölt indul: a Hajrá Békéscsaba, a Duna Párt, a Mi Hazánk és a Pátria Egyesület képviselője.
A Fidesz helyi szervezete azzal indokolta a távolmaradást, hogy a párt jelenleg a megújulásra és egy új politikai ajánlat kidolgozására összpontosít.
A békéscsabai szervezet szerint döntésükben az is szerepet játszott, hogy nem akarták közvetve segíteni a Tisza által támogatott pátriás jelölt mandátumszerzését. Makón hasonlóképpen a választói döntés értékelésére és a szervezet megújítására hivatkoztak.
A Tisza Párt szintén nem indít hivatalos jelölteket ezeken a választásokon, ezzel a párt nem változtat korábbi gyakorlatán: az országgyűlési választás óta következetesen távol maradt az időközi önkormányzati választásoktól. Békéscsabán ugyanakkor Bodóczi István nyilvánosan támogatja a Pátria Egyesület jelöltjét.
A Fidesz visszalépése azért figyelemre méltó, mert a párt a 2024-es önkormányzati választáson Békéscsaba valamennyi egyéni választókerületében indított jelöltet, és jelenleg is négy képviselője van a városi közgyűlésben.
Az öt időközi választás így nem ad majd közvetlen képet arról, hogyan változott a párt helyi támogatottsága a tavaszi országgyűlési választás óta.
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