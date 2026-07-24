Öt strandon tilos fürdeni a Velencei-tónál

Átmeneti fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei-tó öt strandján, miután a rendszeres laboratóriumi vizsgálatok határértéket meghaladó bakteriális szennyezettséget mutattak ki. A tilalom az Agárdi Park Strand Kempinget, a gárdonyi Tini Szabadstrandot, a Velence Északi Strandot, a Velence Korzó és Szabadstrandot, valamint a Velence Resort & Spa strandját érinti.

A gárdonyi önkormányzat közlése szerint a Park Strand és a Tini Szabadstrand július 21-én levett vízmintái az Enterococcus baktériumok száma miatt nem feleltek meg az előírásoknak. A figyelmeztető táblákat kihelyezték, a vízbe vezető lépcsőket pedig lezárták.

A tilalom feloldásához két egymást követő megfelelő vízvizsgálati eredményre van szükség.

Az érintett két gárdonyi strandon július 24-én és július 27-én ismét mintát vesznek. Amennyiben mindkét vizsgálat megfelelő eredményt hoz, legkorábban július 29-én nyithatnak újra. Az agárdi VVSI Sport Hotel Strand és a velencefürdői TóParty Strand mintái megfelelőek voltak, ezért ezeken a helyeken továbbra is lehet fürdeni.

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