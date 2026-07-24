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Publicus: A többség nem félti a jogállamiságot Sulyok Tamás leváltása miatt
Gazdaság

Publicus: A többség nem félti a jogállamiságot Sulyok Tamás leváltása miatt

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A magyarok többsége nem félti a jogállamiságot amiatt, hogy Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnököt alkotmánymódosítással váltották le, és a válaszadóknak mindössze a negyede tartotta őt méltónak a tisztségre – derül ki a Publicus Intézet reprezentatív felméréséből. Bár az új államfő személyét illetően jelentős a bizonytalanság, a relatív többség Bárándy Pétert támogatná, annak ellenére is, hogy Magyar Péter miniszterelnök kizárta a jelölését - írta a Népszava.

A Népszava megbízásából július közepén készített kutatás szerint a lakosság meglehetősen kritikusan ítéli meg a korábbi köztársasági elnök munkásságát.

Sulyok Tamás tevékenysége egy 1-től 5-ig terjedő skálán mindössze 2,3-as osztályzatot kapott, és a megkérdezettek alig negyede gondolja úgy, hogy méltó volt a tisztségére.

Ennél is kevesebben, a válaszadóknak mindössze a 20 százaléka véli úgy, hogy képes volt megtestesíteni a nemzet egységét. Azzal az állítással, hogy az előző kormány idején Sulyok fontosnak tartotta az állam demokratikus működésének védelmét, a megkérdezettek 26 százaléka értett egyet.

Bár a korábbi államfő alkotmánymódosítással való elmozdítása megosztja a társadalmat, a többség nem lát ebben veszélyt. A teljes népesség 60 százaléka szerint az eljárás nem ássa alá a jogállamiságot, míg 31 százalék tart attól, hogy ez egy önkényuralmi rendszer kiépítésének meghatározó lépése lehet. A Tisza-kormány módszerét a válaszadók 45 százaléka tartja teljesen elfogadhatónak. A megkérdezettek 36 százaléka úgy látja, hogy a leváltás körüli vita egy új, demokratikusabb rendszer kiépítésének fontos eleme, míg 24 százalék szerint a kabinet ezzel semmibe veszi a demokratikus intézményeket.

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Az utódlás kérdésében nagy a tanácstalanság, hiszen a lakosság mintegy fele nem tudta megmondani, kit látna szívesen a Sándor-palotában. A konkrét nevek közül a relatív többség, azaz 21 százalék Bárándy Péter korábbi igazságügyi minisztert támogatná, a Tisza-szavazók körében pedig ez az arány eléri a 34 százalékot. Bárándy helyzetét ugyanakkor bonyolítja, hogy a kutatás ideje alatt Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, hogy az úgynevezett "óellenzéki" jelöltekből nem kérnek. A volt miniszter egyébként úgy nyilatkozott, hogy a Tisza-kormánynak kötelessége volt elmozdítania az államfőt.

A népszerűségi listán Bárándy mögött Forsthoffer Ágnes jelenlegi házelnök áll 7 százalékkal, őt követi Orbán Viktor 6 százalékkal, valamint a felkérést időközben visszautasító Polgár Judit 5 százalékkal. Pálinkás József 3 százalékos, míg Márki-Zay Péter 2 százalékos támogatottsággal bír. A felmérésben szereplő többi lehetséges jelölt, köztük Orbán Anita, Rost Andrea, Hadházy Ákos és maga Magyar Péter is csupán 1 százalék körüli eredményt ért el.

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