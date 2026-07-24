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Rémisztő jelenetet rögzített egy autós kamerája: valaki súlyzót dobott a magasból a forgalmas M3-as autópályára
Gazdaság

Rémisztő jelenetet rögzített egy autós kamerája: valaki súlyzót dobott a magasból a forgalmas M3-as autópályára

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Egy az M3-as autópálya fölött átívelő hídról valaki – vélhetően szándékosan – egy kézisúlyzót dobott le, amely az aszfaltra érve visszapattant, és eltalált egy autót, épp azt, amelyik rögzítette az esetet. Csak a szerencsén múlott, hogy személyi sérülés nem történt.

A Budapesti Autósok közössége által a YouTube-on megosztott felvételen egy autó halad július 11-én dél körül az autópályán, Miskolc irányába, a 16-os kilométer előtti fóti hídnál, amikor egy ismeretlen személy kézi súlyzót dob le az útra.

Mint a felvételen is látható,

a súlyzó visszapattan a burkolatról, majd alulról az autó elejébe csapódik. A kocsi ekkor 120 km/órás sebességgel hajtott.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az autó kárt szenvedett.

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A beküldő arra kér mindenkit, hogy aki a megadott időpontban az ellenkező irányban közlekedett, és fedélzeti kamerája rögzíthette az esetet vagy az elkövetőt, juttassa el a felvételt a rendőrséghez.

A Budapesti Autósok másik két felvételt is megosztott a súlyzós eset előtt, mindkettőben elektromos rolleresek a főszereplők.

Az első eset Budapesten, a Szondi utca és a Dózsa György út környékén történt július 13-án. A beküldő az Állatkert felé tartott, amikor a járdáról lehajtott egy rolleres. Őt közvetlenül követte egy másik, aki az autó előtt elvesztette az egyensúlyát és az úttestre esett. Csak a sofőr gyors reakciójának köszönhető, hogy nem gázolta el a fiatal fiút. Szerencse, hogy senki nem jött szembe, a beküldő ugyanis az ellentétes irányú forgalmi sávba áttérve tudta menteni a helyzetet.

A második felvétel július 21-én este készült a Kossuth Lajos utcában. A videón két fiatal látható egy bérelt elektromos rollerrel, akik a beküldő szerint a forgalmi szabályokat figyelmen kívül hagyva próbáltak balra kanyarodni. Záróvonalon keresztül, kötelező haladási irányt jelző táblák ellenére vágtak át három forgalmi sávon, miközben feltartották a mögöttük haladó járműveket. A felvétel alapján a kialakult helyzet miatt még szóváltás is kialakult – írta az esetről a Budapesti Autósok.

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