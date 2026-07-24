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Talpra állhat Európa gazdasága, olyasmi történt, amire tavasz óta nem volt példa
Gazdaság

Talpra állhat Európa gazdasága, olyasmi történt, amire tavasz óta nem volt példa

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Az euróövezet magánszektorának teljesítménye a vártnál jóval erőteljesebben javult júliusban, és visszatért az iráni háború kirobbanása előtti szintre. A kilábalást azonban veszélybe sodorhatja a közel-keleti konfliktus újabb éleződése, amely ismét rányomhatja a bélyegét a hangulatra - írta a Bloomberg. A gazdasági helyzet javulását az inflációs várakozások júniusi csökkenése is megerősítette. Ez az Európai Központi Bank (EKB) legfrissebb felméréséből derült ki.

Az S&P Global által az eurózónára vonatkozó kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) 51,9 pontra emelkedett, ezzel március óta először lépte át a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos határt. Az eredmény felülmúlta a várakozásokat, hiszen a Bloomberg felmérésében részt vevő közgazdászok egy kivétellel mind alacsonyabb, mediánértéken 50,2 pontos mutatót vártak.

A régió két legnagyobb gazdasága egyaránt felülteljesített.

A német mutató váratlanul jóval 50 pont fölé ugrott, amivel véget vetett a három hónapja tartó zsugorodásnak, a francia visszaesés pedig február óta a legvisszafogottabb ütemre lassult. Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza szerint

júliusban örvendetesen éledt újjá az euróövezet gazdasági aktivitása, ám a bizonytalan geopolitikai környezet miatt kérdéses, hogy meddig tarthat a kedvező folyamat.

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A szakértő arra figyelmeztetett, hogy az ismét emelkedő olajárak és a fokozódó szállítási nehézségek mellett fennáll a gazdaság újbóli visszaesésének a veszélye.

Ez különösen akkor következhet be, ha az inflációs nyomás ismét felerősödik, vagy ha az ellátási zavarok – főként az energiahordozók piacán – megakasztják a most kibontakozó fellendülést.

A friss felmérés ugyanakkor kedvező hírekkel is szolgált az infláció alakulásáról, mivel a költségnyomás a háború kitörése óta a legalacsonyabb szintre mérséklődött, ami segített fékezni a termékek és szolgáltatások értékesítési árainak emelkedését.

Williamson szerint ez mérsékli az Európai Központi Bankra nehezedő nyomást a további kamatemelések sürgősségét illetően.

Bár az EKB csütörtökön változatlanul hagyta az alapkamatot, a döntéshozók a jelek szerint készen állnak a szeptemberi szigorításra. A testület az előző hónapban a G7-országok jegybankjai közül elsőként hajtott végre kamatemelést az iráni háború következtében.

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Az Európai Központi Bank (EKB) saját felmérése szintén az inflációs várakozások mérséklődését támasztja alá. Az eredmények szerint az euróövezeti fogyasztók egy évre előretekintő inflációs várakozásai júniusban jelentősen csökkentek, így a lakosság már 3 százalékos áremelkedéssel számolt a májusi 3,5 százalék után. A monetáris politika szempontjából meghatározóbb, hároméves távú mutató 2,9 százalékról 2,8 százalékra mérséklődött. Az EKB szakértői körében végzett kutatás szerint az inflációs várakozások alig változtak az előző negyedévhez képest, a 2026-os gazdasági növekedésre vonatkozó prognózist viszont csaknem a felére vágták vissza.

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