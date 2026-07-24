Tisza-kormány: felmentették a Paks II. vezérét, az ügyészségen az aranykonvoj-ügy következményeitől tartanak

Nyomozás indult a "Tisza-adóról" szóló nemzeti konzultáció miatt
Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az előző kormány Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációjának ügyében – közölte a K-Monitor. A korrupcióellenes szervezet szerint a Budapesti Gazdasági Ügyészség június 5-én felülbírálta a feljelentést korábban elutasító rendőrségi döntést, és elrendelte a nyomozást.
IDEA: A fociszurkolók körében is a Tisza vezet, a fradistáknál azért még a Fidesz az első
Júniusra a magyar labdarúgás iránt érdeklődők körében is többségbe kerültek a Tisza Párt támogatói, a Ferencváros szurkolótáborában azonban továbbra is a Fidesz–KDNP a legnépszerűbb – derül ki az IDEA Intézet Magyar Futball 2026 című felméréséből.
Kapitány István felmentette a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját
Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közölte, hogy az állami vállalat új vezetőjét még péntek délután bemutatja.
Több mint félmilliárd forint támogatást kapott a Magyar-Turán Alapítvány, Orbán Viktor személyesen intézkedhetett
Több mint félmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatásról döntött a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyar–Turán Közhasznú Alapítványnak – tájékoztatott Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Szerinte a pénz odaítélését Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárása előzhette meg.
A TEK vette át Magyar Péter személyi védelmét
Péntektől már nem a Készenléti Rendőrség, hanem a Terrorelhárítási Központ felel Magyar Péter miniszterelnök személyi védelméért – írta a 24.hu. A lap információját a Belügyminisztérium nem cáfolta, de azt nem közölte, hogy a váltás összefügg-e a Nyugati pályaudvaron történt előző napi incidenssel.
Radnai Márk: Magyar Péter nem pótolható
A kettős elvárások nehézségeiről beszélt Radnai Márk a Magyar Hangnak adott interjújában: az új kormánytól egyszerre várják, hogy minél gyorsabban cselekedjen, és hogy minél több mindenben egyeztessen, aminek nehéz megfelelni.
Azt tudom ígérni, hogy egy hónapon belül valami olyannal fognak találkozni az emberek, amit már hívhatunk társadalmi egyeztetésnek
– árulta el a Tisza Párt alelnöke. Az elszámoltatásra áttérve kijelentette, hogy a Fidesz első sora – tehát az első 10 ember, aki eszünkbe jut a Fidesz szó hallatán – a vádlottak padjára kerülhet. Ennek okaként az összefonódásokat és a korrupciót jelölte meg.
A kérdésre, hogy Magyar Péter pótolható-e, nemmel válaszolt.
Az ő személye speciális, mert az egész Tisza és a rendszerváltás gondolatisága az ő személyében összpontosul, és rajta van a legnagyobb felelősség
– mondta.
Hadházy Ákos: a az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója "NER-es kislovag"
Hadházy Ákos szerint a korábbi kormányzati rendszerhez és annak üzleti köreihez is köthető Divinyi Zsombor, az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója. A független képviselő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, Divinyi állami és vállalati pályafutása miatt kérdésesnek tartja a kinevezést.
Publicus: A többség nem félti a jogállamiságot Sulyok Tamás leváltása miatt
A magyarok többsége nem félti a jogállamiságot amiatt, hogy Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnököt alkotmánymódosítással váltották le, és a válaszadóknak mindössze a negyede tartotta őt méltónak a tisztségre – derül ki a Publicus Intézet reprezentatív felméréséből. Bár az új államfő személyét illetően jelentős a bizonytalanság, a relatív többség Bárándy Pétert támogatná, annak ellenére is, hogy Magyar Péter miniszterelnök kizárta a jelölését - írta a Népszava.
Magyar Péter üzent Hankó Balázsnak, "a Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött"
"A Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött" – kezdte pénteki bejegyzését Magyar Péter miniszterelnök.
Öt időközi önkormányzati választáson sem indít jelöltet a Fidesz
A Fidesz Békéscsabán, valamint négy további vidéki városban sem állít jelöltet a következő hetekben esedékes időközi önkormányzati választásokon. Békéscsaba 7-es választókerületében vasárnap szavaznak, augusztus 16-án pedig Mohácson, Makón, Mezőtúron és Mátészalkán tartanak időközi választást fideszes induló nélkül.
"Az utolsó pillanatokban vagyunk" – belső levélben kongatták a vészharangot az aranykonvoj-ügy miatt
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) arra figyelmeztette Nagy Gábor Bálint akkori legfőbb ügyészt, hogy az ukrán pénzszállítók elleni, úgynevezett aranykonvoj-ügy súlyos presztízsveszteséget okozhat a vádhatóságnak egy 444-hez eljutott, kiszivárgott e-mail szerint. A május közepén küldött levél szerzője szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) a Legfőbb Ügyészségre hárítja majd a felelősséget a rajtaütésért.
Ez történt tegnap
A csütörtöki közéletet a Tisza-kormány kormányszóvivői tájékoztatója, valamint az újabb vizsgálatokról és büntetőeljárásokról érkező hírek határozták meg. Magyar Péter miniszterelnök egyszerre jelentett be takarékossági, szociálpolitikai és elszámoltatási intézkedéseket, és több korábbi állami ügyben is újabb hatósági lépések történtek.
A kormány bruttó 3,6 millió forintos bérplafont vezetne be az állami vállalatok vezetőinél,
csökkentené az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát, valamint azok tagjainak díjazását. A miniszterek és államtitkárok a jövőben nem kaphatnának külön juttatást az állami cégekben betöltött tisztségeik után. A kabinet az intézkedésektől éves szinten több tízmilliárd forintos megtakarítást vár.
Emellett kiderült, hogy
- szeptember 1-jétől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája;
- húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatok indulhatnak mintegy ezer politikai szereplőnél;
- átfogóan felülvizsgálják az Állami Számvevőszék működését;
- hárommilliárd forintos alapot hoznak létre az azbesztszennyezés mérésére és kezelésére;
- négy, összesen mintegy ezermilliárd forintos Eximbank-ügyben tett feljelentést a gazdasági tárca.
Az elszámoltatási ügyekben is több fejlemény történt: az NKA-eljárásban újabb gyanúsított került letartóztatásba, miközben több korábbi gyanúsított kényszerintézkedését is fenntartották. A Fidesz eközben közölte, hogy nem vesz részt az új alkotmánybíró kiválasztásában, és normakontrollt kért a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését lehetővé tevő alkotmánymódosítás miatt.
A gazdasági helyzet továbbra is szűk mozgásteret hagy a kabinetnek: Magyar Péter szerint az idei költségvetési hiány 7,5 százalék körül alakulhat, miközben a nemzetközi piaci folyamatok miatt újabb üzemanyag-drágulás sem zárható ki. A nap oktatáspolitikai híre volt, hogy Sinka Editet nevezték ki a Klebelsberg Központ élére, este pedig kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat: szeptemberben több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait.
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Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Csütörtökön szóvivői tájékoztatót tartott a Tisza-kormány, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tett, többek között a politikusok vállalati szerepvállalásáról és béréről, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, az azbesztkrízis kezeléséről, valamint a vagyonosodási vizsgálatokról és a költségvetési ügyekben tett újabb feljelentésekről. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat.
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Erről Nagy Ervin kulturális államtitkár adott hírt.
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Az elnök bejelentése váratlan volt.
A TEK vette át Magyar Péter személyi védelmét
A szervezetet újjászervezik.
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