Tisza-kormány: gyógyszeráfa, fizetéscsökkentés, ponthatárok – Mi vár ránk a záporozó bejelentések után?

A csütörtöki közéletet a Tisza-kormány kormányszóvivői tájékoztatója, valamint az újabb vizsgálatokról és büntetőeljárásokról érkező hírek határozták meg. Magyar Péter miniszterelnök egyszerre jelentett be takarékossági, szociálpolitikai és elszámoltatási intézkedéseket, és több korábbi állami ügyben is újabb hatósági lépések történtek.

A kormány bruttó 3,6 millió forintos bérplafont vezetne be az állami vállalatok vezetőinél,

csökkentené az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát, valamint azok tagjainak díjazását. A miniszterek és államtitkárok a jövőben nem kaphatnának külön juttatást az állami cégekben betöltött tisztségeik után. A kabinet az intézkedésektől éves szinten több tízmilliárd forintos megtakarítást vár.

Emellett kiderült, hogy

szeptember 1-jétől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája;

húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatok indulhatnak mintegy ezer politikai szereplőnél;

átfogóan felülvizsgálják az Állami Számvevőszék működését;

hárommilliárd forintos alapot hoznak létre az azbesztszennyezés mérésére és kezelésére;

négy, összesen mintegy ezermilliárd forintos Eximbank-ügyben tett feljelentést a gazdasági tárca.

Az elszámoltatási ügyekben is több fejlemény történt: az NKA-eljárásban újabb gyanúsított került letartóztatásba, miközben több korábbi gyanúsított kényszerintézkedését is fenntartották. A Fidesz eközben közölte, hogy nem vesz részt az új alkotmánybíró kiválasztásában, és normakontrollt kért a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését lehetővé tevő alkotmánymódosítás miatt.

A gazdasági helyzet továbbra is szűk mozgásteret hagy a kabinetnek: Magyar Péter szerint az idei költségvetési hiány 7,5 százalék körül alakulhat, miközben a nemzetközi piaci folyamatok miatt újabb üzemanyag-drágulás sem zárható ki. A nap oktatáspolitikai híre volt, hogy Sinka Editet nevezték ki a Klebelsberg Központ élére, este pedig kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat: szeptemberben több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait.

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