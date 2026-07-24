Tisza-kormány: gyógyszeráfa, fizetéscsökkentés, ponthatárok – Mi vár ránk a záporozó bejelentések után?

Ez történt tegnap
A csütörtöki közéletet a Tisza-kormány kormányszóvivői tájékoztatója, valamint az újabb vizsgálatokról és büntetőeljárásokról érkező hírek határozták meg. Magyar Péter miniszterelnök egyszerre jelentett be takarékossági, szociálpolitikai és elszámoltatási intézkedéseket, és több korábbi állami ügyben is újabb hatósági lépések történtek.
A kormány bruttó 3,6 millió forintos bérplafont vezetne be az állami vállalatok vezetőinél,
csökkentené az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát, valamint azok tagjainak díjazását. A miniszterek és államtitkárok a jövőben nem kaphatnának külön juttatást az állami cégekben betöltött tisztségeik után. A kabinet az intézkedésektől éves szinten több tízmilliárd forintos megtakarítást vár.
Emellett kiderült, hogy
- szeptember 1-jétől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája;
- húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatok indulhatnak mintegy ezer politikai szereplőnél;
- átfogóan felülvizsgálják az Állami Számvevőszék működését;
- hárommilliárd forintos alapot hoznak létre az azbesztszennyezés mérésére és kezelésére;
- négy, összesen mintegy ezermilliárd forintos Eximbank-ügyben tett feljelentést a gazdasági tárca.
Az elszámoltatási ügyekben is több fejlemény történt: az NKA-eljárásban újabb gyanúsított került letartóztatásba, miközben több korábbi gyanúsított kényszerintézkedését is fenntartották. A Fidesz eközben közölte, hogy nem vesz részt az új alkotmánybíró kiválasztásában, és normakontrollt kért a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését lehetővé tevő alkotmánymódosítás miatt.
A gazdasági helyzet továbbra is szűk mozgásteret hagy a kabinetnek: Magyar Péter szerint az idei költségvetési hiány 7,5 százalék körül alakulhat, miközben a nemzetközi piaci folyamatok miatt újabb üzemanyag-drágulás sem zárható ki. A nap oktatáspolitikai híre volt, hogy Sinka Editet nevezték ki a Klebelsberg Központ élére, este pedig kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat: szeptemberben több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Csütörtökön szóvivői tájékoztatót tartott a Tisza-kormány, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tett, többek között a politikusok vállalati szerepvállalásáról és béréről, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, az azbesztkrízis kezeléséről, valamint a vagyonosodási vizsgálatokról és a költségvetési ügyekben tett újabb feljelentésekről. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat.
Forrnak az indulatok Ukrajnában: Zelenszkij lépése sem segített, sőt új követelés is megjelent
A leváltott miniszter ismét megerősítette, más pozíciót nem vállal.
Hurrá, felvettek! Hoppá, hol fogok lakni? - Nehéz döntés előtt a magyar családok a ponthatárok után
Albérlet vagy Otthon Start?
Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép
Új jogalapot talált a Fehér Ház.
15 éve nem volt ilyen erős a növekedés az Intelnél - Szárnyal az árfolyam
10 százalékot ugrottak a cég papírjai.
Így megy neki az Állami Számvevőszéknek a Tisza-kormány
Megjelent a közlönyben.
"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"
Mondja ezt Horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán pénzszállítókat képviseli.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Megint Fed-kamatemelést áraznak az olajár emelkedése után
Szigoríthat az amerikai jegybank?
Mi történik a hitellel, ha meghalok?
András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.