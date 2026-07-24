Tisza-kormány: sorra menesztik az állami vezetőket, nyomozás indult a "Tisza-adó" kampány miatt

A kettős elvárások nehézségeiről beszélt Radnai Márk a Magyar Hangnak adott interjújában: az új kormánytól egyszerre várják, hogy minél gyorsabban cselekedjen, és hogy minél több mindenben egyeztessen, aminek nehéz megfelelni.

Azt tudom ígérni, hogy egy hónapon belül valami olyannal fognak találkozni az emberek, amit már hívhatunk társadalmi egyeztetésnek

– árulta el a Tisza Párt alelnöke. Az elszámoltatásra áttérve kijelentette, hogy a Fidesz első sora – tehát az első 10 ember, aki eszünkbe jut a Fidesz szó hallatán – a vádlottak padjára kerülhet. Ennek okaként az összefonódásokat és a korrupciót jelölte meg.

A kérdésre, hogy Magyar Péter pótolható-e, nemmel válaszolt.

Az ő személye speciális, mert az egész Tisza és a rendszerváltás gondolatisága az ő személyében összpontosul, és rajta van a legnagyobb felelősség

– mondta.