Több mint félmilliárd forint támogatást kapott a Magyar-Turán Alapítvány, Orbán Viktor személyesen intézkedhetett

Több mint félmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatásról döntött a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyar–Turán Közhasznú Alapítványnak – tájékoztatott Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Szerinte a pénz odaítélését Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárása előzhette meg.

Közvetlenül az országgyűlési választás előtt és az azt követő napokban mintegy hárommilliárd forint összértékű támogatásról döntött különböző szervezetek javára Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter – közölte Nagy Ervin.

Az egyik legnagyobb tétel a Magyar–Turán Közhasznú Alapítványhoz került. A szervezetnek 2026. április 15-én, három nappal a választás után ítéltek meg 600 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást. A pénzt a tervek szerint az augusztusban Bugacon megrendezendő Kurultaj finanszírozására használhatják fel.

Nagy Ervin szerint azonban nem egyszerűen egy szokásos támogatási döntésről lehetett szó. Az államtitkár egy, Orbán Viktorhoz címzett köszönőlevélből is felolvasott, amelyben az alapítvány képviselői a miniszterelnök személyes segítségét emelték ki:

Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr! Fogadja őszinte köszönetünket, amiért személyes közbenjárásával lehetővé tette a 2025. évi Ősök Napja zavartalan megrendezését. Az Ön személyes segítségével megkaptuk a 2025. évre vonatkozó költségvetési kiegészítésünket. Közösségünk, rendületlenül támogatva az Ön nemzetépítő küldetését, a nemzeti kormányzat hatalomra kerüléséért aktívan tevékenykedett, minden tagunk és szövetséges csapatunk is.

Nagy Ervin az ügyet úgy foglalta össze: Lezsák Sándor, az esemény fővédnöke személyesen jelezhette Orbán Viktornak, hogy további forrásra van szükség, a miniszterelnök pedig ezt követően közbenjárhatott a kulturális tárcánál. Az államtitkár szerint a kérés Novák Irénhez, a minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős akkori helyettes államtitkárához kerülhetett.

A fenti levél önmagában még nem bizonyíték, nem meglepő, ha egy szervezet a legfelsőbb szintnek hálálkodik, és nála szeretne jó pontokat szerezni. Ha azonban tényleg a volt miniszterelnök intézkedett a támogatásról, az azért is pikáns, mivel Orbán Viktor 2 napja éppen arról beszélt a kulturális támogatások kapcsán, hogy a kabinet csak az irányokat szabta meg, arról viszont nem a kormány döntött, hogy pontosan mely előadók, intézmények vagy szervezetek kapjanak pénzt.

A választás körüli időszakban más szervezetek is jelentős összegeket kaptak. A Lezsák Sándor vezette Népfőiskola Alapítvány tulajdonában álló Nemzeti Művelődési Intézetnek több mint egymilliárd forintot, az Iosephinum Fejlesztéséért Alapítványnak 415 milliót, a Magyar Írószövetségnek pedig 80 millió forintot ítéltek meg.

A jelenlegi minisztériumi vezetés azonnali vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a támogatási döntések és a kifizetések megfeleltek-e a jogszabályoknak, illetve a kedvezményezettek valóban a meghatározott célokra használták-e fel a közpénzt. A tárca közlése szerint amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot vagy bűncselekmény gyanúját tárja fel, megteszik a szükséges jogi lépéseket.

A Hankó Balázs vezette minisztérium kulturális támogatásai körül már korábban is súlyos aggályok merültek fel. Az úgynevezett NKA-botrány középpontjában egy több mint 17 milliárd forintos keret áll, amelyből kormánypárti kampányokban szerepet vállaló előadók, politikailag kötődő szervezetek, valamint kulturális szempontból nehezen indokolható programok is jelentős összegeket kaptak.

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Címlapkép forrása: EU