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Túl nagy a sietség: kemény bírálatot kapott Magyar Péter és a Tisza Párt
Gazdaság

Túl nagy a sietség: kemény bírálatot kapott Magyar Péter és a Tisza Párt

MTI
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Folytatódik az egypárti alkotmánybíró-választás: bár 60 napja lenne az Országgyűlésnek megválasztani az Alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én, hétfőn megtörténik - kifogásolta az Amnesty International Magyarország jogvédő civil szervezet a pénteki közleményében.

Az Amnesty emlékeztett: az egykori fideszes országgyűlési képviselő Hende Csabának azért kellett távoznia az Alkotmánybíróságról, mert a 17. Alaptörvény-módosítással bevezetett 12 éves korlátozás miatt az ő esetében már nem teljesül az alkotmánybírói megválasztás egyik feltétele, nevezetesen az, hogy országgyűlési választáson választható legyen.

A tervek szerint a parlamenti képviselők hétfőn már meg is választják az új alkotmánybírót, aki még aznap esküt is tesz. Ezt az elképesztő sietséget semmi nem indokolja, hiszen 60 nap lenne az új alkotmánybíró megtalálására

- fogalmaz az Amnesty. Mint kiemelik:

"Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe".

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Állásfoglalásuk szerint a Tisza Párt mostani eljárása "még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíróválasztás történik, mint korábban".

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Mint írták, lehet bármennyire kiváló a Tisza jelöltje,

érdemes lenne ebből az elképesztő sietségből visszavenni legalább azokon a területeken, ahol ezt semmi sem indokolja, ráadásul alapjaiban határozzák meg, hogy mennyire lesz sikeres a jogállamiság helyreállítása.

Az Amnesty International megjegyezte: a 17. Alaptörvény-módosítás nem orvosolta az Alkotmánybíróság legsúlyosabb problémáját, "így kétharmad birtokában továbbra is kompromisszum és egyeztetés nélkül bárki megválasztható" a testület tagjává.

Ezen minél előbb változtatni kell, hogy az Alkotmánybíróság valóban újra a törvényhozás ellensúlya lehessen

- fűzik hozzá.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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