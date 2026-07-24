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Új vezérigazgató veszi át Paks II irányítását: komoly elvárásokat támaszt a miniszter
Gazdaság

Új vezérigazgató veszi át Paks II irányítását: komoly elvárásokat támaszt a miniszter

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Ságodi Attila személyében új vezérigazgató áll a Paks II. Atomerőmű Zrt. élére, akitől a gazdasági és energetikai miniszter a beruházás hatékony, átlátható és biztonságos megvalósítását várja. Mindez Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzéséből derült ki.

Az új cégvezető több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a stratégiai tervezés, a vállalatirányítás és az energiaszektor területén, emellett mélyreható nukleáris technológiai ismeretekkel bír. Ságodi Attila eddigi pályafutása során számos nagyszabású szabályozási és működési átalakítási programot vezényelt le összetett piaci környezetben, így kivételes felkészültséggel veszi át az új blokkok építésének koordinálását.

A miniszter határozott elvárásokat fogalmazott meg a frissen kinevezett vezetővel szemben a projekt következő, kulcsfontosságú fázisával kapcsolatban.

Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a jogszabályi megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését

– hangsúlyozta a tárcavezető.

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Kapitány István hozzátette, meggyőződése szerint Ságodi Attila magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és mély felelősségtudattal fogja irányítani ezt a kiemelt jelentőségű kapacitásfenntartó beruházást.

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