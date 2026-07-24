Új vezérigazgató veszi át Paks II irányítását: komoly elvárásokat támaszt a miniszter

Az új cégvezető több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a stratégiai tervezés, a vállalatirányítás és az energiaszektor területén, emellett mélyreható nukleáris technológiai ismeretekkel bír. Ságodi Attila eddigi pályafutása során számos nagyszabású szabályozási és működési átalakítási programot vezényelt le összetett piaci környezetben, így kivételes felkészültséggel veszi át az új blokkok építésének koordinálását.
A miniszter határozott elvárásokat fogalmazott meg a frissen kinevezett vezetővel szemben a projekt következő, kulcsfontosságú fázisával kapcsolatban.
Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a jogszabályi megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését
– hangsúlyozta a tárcavezető.
Kapitány István hozzátette, meggyőződése szerint Ságodi Attila magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és mély felelősségtudattal fogja irányítani ezt a kiemelt jelentőségű kapacitásfenntartó beruházást.
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