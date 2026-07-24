Viharfelhők gyülekeznek Amerika pénzügyi szuperhatalmi státusza felett

A brazilokat azonban ez* láthatóan nem ingatta meg.
A Pix brazil vívmány, és nem fogunk lemondani róla
– jelentette ki Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke, az amerikai befolyás gyakori bírálója. Még jobboldali riválisa, Flávio Bolsonaro sem volt hajlandó lemondani a rendszerről; ő ehelyett olyan kompromisszumot javasolt, amelyben Brazília vállalná: nem köti össze a Pixet az amerikai rendszerekkel versengő, határokon átnyúló fizetési infrastruktúrával.
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