Viharfelhők gyülekeznek Amerika pénzügyi szuperhatalmi státusza felett

Múlt hónapban Jamieson Greer, az Egyesült Államok legfőbb kereskedelmi tisztségviselője azt nehezményezte, hogy a Pix, a brazil azonnali fizetési rendszer, tisztességtelenül hátrányos helyzetbe hozza az olyan amerikai cégeket, mint a Visa vagy a Mastercard. Válaszul az Egyesült Államok egy további 25%-os büntetővámot helyezett kilátásba Brazíliával szemben.

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A brazilokat azonban ez* láthatóan nem ingatta meg.

A Pix brazil vívmány, és nem fogunk lemondani róla

– jelentette ki Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke, az amerikai befolyás gyakori bírálója. Még jobboldali riválisa, Flávio Bolsonaro sem volt hajlandó lemondani a rendszerről; ő ehelyett olyan kompromisszumot javasolt, amelyben Brazília vállalná: nem köti össze a Pixet az amerikai rendszerekkel versengő, határokon átnyúló fizetési infrastruktúrával.