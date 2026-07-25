A fürdők és a vásárcsarnokok is a budapesti turizmus új kitörési pontjai lehetnének

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Világhírű, de sokszor méltatlanul kezelt fürdők, római kori emlékek, budafoki pincék, bezárt múzeumok és ipari műemlékek várják, hogy végre bekapcsolódjanak a város vérkeringésébe. Ha a főváros ki akar lépni az alacsonyabb költésű, szűkebb élménykínálatra épülő turisztikai modellből, három irányban kell szintet lépnie: javítani kell a meglévő szolgáltatások minőségét, újra kell nyitni és fejleszteni az alulhasznosított, vagy évek óta zárva tartó attrakciókat, és ki kell terjeszteni a turizmust a belső városmagon kívülre is.

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A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat turizmussal foglalkozó blokkjának első részében azt mutattam be, hogy Budapest turizmusa erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől.

A cikksorozat mai része a kínálat újraszervezéséről szól. A meglévő szolgáltatások színvonalát emelni kell, a látnivalókat pedig térben is differenciáltabb rendszerbe kell rendezni. A cél egy olyan élménykínálat, amely vonzó alternatívákat kínál a látogatóknak és a helyieknek egyaránt.

Fürdőváros

A fürdők Budapest egyik legerősebb, mégis leginkább alulhasznosított adottságát jelentik.

Kevés európai főváros rendelkezik ilyen jelentős történeti fürdőkultúrával. Ehhez képest Budapest ma inkább fürdőkkel rendelkező város, mint valódi fürdőváros.

Ezen csak átfogó fürdővárosi koncepcióval lehetne változtatni. A teljes fürdőportfólió jövőjét egységes fejlesztési és üzemeltetési rendszerben szükséges kezelni, közös célokkal, szolgáltatási standardokkal és visszaforgatott fejlesztési forrásokkal.

Ehhez szemléletváltás kell: a fürdőket Budapest kiemelt turisztikai infrastruktúrájaként kell kezelni, és erősebben össze kell kapcsolni a szállodai csomagokkal, az egészségturizmussal, a wellness-szolgáltatásokkal és a város kereskedelmi kínálatával.

Akcióterületi alapon a budai fürdőlánc adhatná ennek legerősebb térbeli alapját. A Lukács, a Király, a Rudas, a Rác és a Gellért fürdők együtt nemzetközi szinten is egyedi rekreációs tengelyt alkothatnak. Erre felfűzhető lenne a környező városrészek szolgáltatási kínálata is, így a térség régiós szinten is erős rekreációs és gyógyturisztikai zónává válhatna.

A megújuló Gellért fürdő látványtervei (Fotók: BGYH)

Ehhez azonban a zárva tartó fürdők (Rác, Király, Gellért) újranyitására, a működő fürdők esetében pedig a szolgáltatási színvonal és az üzemeltetési modell újragondolására lenne szükség.

Tervek a Király fürdő felújítására. (Fotók: 3H Építésziroda)

Gasztronómia

A magyar konyhát erősebben lehetne integrálni Budapest turisztikai kínálatába. A fine dining, a kortárs magyar konyha, a borok, a termelői kínálat, a békebeli kávéházi kultúra és a különböző városrészek vendéglátása mind gazdagíthatja Budapest gasztronómiai ajánlatát. Ehhez a vendéglátásban egyszerre van szükség színvonaljavításra és a kínálat differenciálására: a magas minőségű szegmensek megerősítésére, a szabályozott és városképileg illeszkedő vendéglátó teraszok bővítésére, valamint az egyedi értéket és helyi karaktert adó vendéglátóhelyek támogatására.

A gasztronómiában a történeti vásárcsarnokok is zászlóshajó-szerepet tölthetnének be.

A tömegturizmus irányába eltolódott Fővám téri Nagyvásárcsarnoktól az alacsony intenzitással működő Rákóczi téri vásárcsarnokig – és a kerületi csarnokok jelentős részéig – elmondható: ezek ma sokszor világos karakter, funkcionális mix és egyedi értékajánlat nélkül működnek.

Erre funkcionális szempontból jó példa Madridban a Mercado de San Antón, ahol az átépítés után tudatosan kapcsolták össze a hagyományos, főként frissáru-kereskedelemre épülő piaci működést a vendéglátó- és gasztronómiai funkciókkal. Az épület elrendezése is erre a logikára épül: a piaci standok, a helyben fogyasztásra alkalmas gasztronómiai egységek és a közösségi használatú terek egymást erősítve jelennek meg. Ez jól mutatja, hogy a hagyományos piaci és gasztronómiai funkciók tudatos összerendezésével a csarnokok újra a városrészek közösségi és kereskedelmi életét erősítő horgonyintézménnyé válhatnak.

A történeti vásárcsarnokokat tematikusan hasznosítva, multifunkcionálisan és hálózatban lehetne desztinációs rendszerré szervezni. A Fővám téri Nagyvásárcsarnok például a magyar vidék ízeinek bemutatóhelye lehetne, miközben más csarnokok eltérő karaktert kaphatnának a helyi adottságokhoz igazodva. Koncepcionális hasznosítással a ma gyakran üresen álló intézményekben az autentikus piaci árusok, a gasztronómia, a közösségi funkciók és a rendezvények egymást erősítve jelenhetnének meg. Így a történeti vásárcsarnokok egyszerre válhatnának a hazai gasztronómiai élet belépési pontjaivá és a városrészek horgonyintézményeivé.

Sport

A sportinfrastruktúra fejlesztésére az elmúlt másfél évtizedben nagyságrendileg ezermilliárdos források áramlottak; ezzel a kapacitással élni kell. Az új stadionok és sportlétesítmények alkalmasak nemzetközi sportesemények fogadására – ahogy a budapesti foci BL-döntő is megmutatta –, emellett nagyszabású koncertek és városi rendezvények helyszínei is lehetnek.

A kérdés ma már nem az, hogy Budapest képes-e nagy sporteseményeket rendezni. A feladat az, hogy ezek a létesítmények az év többi részében is beépüljenek a város működésébe: közparki, rekreációs, kereskedelmi és szolgáltatási funkciókkal, egész éves rendezvénynaptárral, régiós szintű nagy koncertekkel, világeseményekkel, valamint állandó kiállításokkal, élményfunkciókkal, közösségi terekkel és turisztikai jelentőségű szolgáltatásokkal. Így a sportlétesítmények nem csak néhány kiemelt esemény idején, hanem egész évben hasznosulhatnának.

Az atlétikai stadion már a multifunkcionalitás jegyében épült meg egész évben ingyenesen használható panoráma sportparkkal és játszótérrel. (Fotó: KKBK)

Térbeli decentralizáció: a körúton túl is van élet

A turizmus térbeli koncentrációját a városfejlesztésből ismert akcióterületi szemlélet turisztikai adaptációjával érdemes kezelni. A külsőbb városrészek fejlesztése azonban nem merülhet ki az épületek fizikai megújításában. A város meglévő, ma még láthatatlan vagy rosszul megközelíthető értékeit látogatható, összefüggő kínálattá kell szervezni.

Erre Bécs Heartbeat Streets-programja már mutat működő gyakorlatot. A szomszédban a belvároson kívüli városnegyedek turisztikai láthatóságát külön programokra építik, mindegyiket saját karakterre épülő tematikus marketinggel, valamint gasztronómiai és kulturális kínálattal. Így ezek a városrészek tudatosan kapcsolódnak be Bécs turisztikai kínálatába.

Meglévő külső adottságok fejlesztése

Budapestnek számos kiaknázatlan fejlesztési tartaléka van. Az egyik ilyen terület az észak-budai térség, különösen a III. kerület, amelynek egyedi értékajánlata a római kori örökség. Ennek ma is látványos elemei vannak, az Aquincumi Múzeumtól a katonavárosi és a polgárvárosi amfiteátrumig. Az örökség feltárásában és bemutatásában ugyan történtek előrelépések, de a potenciál jelentős része ma is kiaknázatlan.

Ezen felül a kerületben található a ma is népszerű Római-part is, ikonikus vendéglátóhelyeivel, természetes Duna-parti hangulatával és szezonálisan működő szabadstrandjával. Külön akcióterületként kezelhető lenne Óbuda belvárosa is, ahol a Fő tér, a Zichy-kastély és a Hajógyári-sziget vonala adhatná a fejlesztések tengelyét.

Óbudán túl a város több pontján vannak olyan adottságok, amelyek bekapcsolhatók lennének a turisztikai kínálatba. A budai hegyek a kirándulóturizmus terepei lehetnek, különösen olyan városi környezetben ritka látnivalókkal, mint a látogatható barlangrendszerek.

A déli városrészek felé haladva Budafok borászatai és ikonikus pincéi a gasztronómiára és borturizmusra épülő tematikus városfejlesztés alapját adhatják, míg Dél-Pesten a Wekerletelep karakteres házai és egyedi településszerkezete jelentenek hasonlóan erős adottságot.

Múzeumi és kulturális hálózat körúton innen és túl

Budapestnek nemzetközi szinten is látható múzeumi és kulturális hálózatra van szüksége, amelyben néhány húzóintézmény, erős időszaki kiállítás és jól szervezett kulturális elem emeli a teljes kínálat vonzerejét. Ehhez hálózati szemlélet kell, de előbb le kell zárni a rendezetlen alapintézményi ügyeket.

Folytatni kell az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját: Lechner Ödön városképi jelentőségű épülete az eredetileg tervezett kortárs bővítéssel az Üllői út térségének zászlóshajó-projektje és Budapest épített örökségének egyik kiemelt turisztikai eleme lehetne.

A 2012-es pályázatot megnyerő Vikár & Lukács Építészstúdió által készített tervek az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójára (Fotó: Építészfórum)

Ugyanez a feladat több más hiányzó alapintézménynél is: a Közlekedési Múzeum új otthonát az Északi Járműjavító hasznosításával kell kialakítani, rendezni kell a Hadtörténeti Múzeum működését, és be kell fejezni az Építészeti Múzeum új központját.

Az Építészeti Múzeum látványtervei (Fotó: BIVAK)

A beavatkozásokat azonban hálózati logikában kell összekapcsolni: a Várnegyed kulturális szerepére, a Városliget körüli múzeumi koncentrációra, az Iparművészeti Múzeum városfejlesztési katalizátorszerepére és a rozsdaövezetek fejlesztési tartalékaira építve.

A volt ipari területeken ez különösen fontos. Ahhoz, hogy ezeken a területeken karakteres, vegyes funkciójú új városrészek szülessenek, a lakásfejlesztések mellett kulturális, közösségi és látogatói funkciókra is szükség van. Ennek egyik legerősebb eszköze a kulturális húzóintézmények elhelyezése. Egy nagyobb intézmény egyszerre adhat identitást egy új városrésznek, teremthet közösségi használatot, és segítheti a turizmus térbeli decentralizációját.

Építészeti szempontból ehhez jó alapot ad Budapest ipari öröksége: az adaptív újrahasznosítással az épületek megmenekülhetnek, a kortárs bővítések pedig Budapest építészeti karakterét is gazdagíthatják.

A legkézzelfoghatóbb példa a Közlekedési Múzeum tervezett új otthona. Az Északi Járműjavító hasznosításával a Kőbányai út és a Népliget térségében új kulturális tengely formálódhat, hiszen a környéken már jelen van az Opera Eiffel Műhelyháza is.

A Közlekedési Múzeum a volt Északi Járműjavító helyén jönne létre. (Látványtervek: Diller Scofidio + Renfro)

Maga a Népliget és környezete közben ma is Budapest egyik alulhasznosított, megújításra váró területe. A kulturális funkciók, a park megújítása, a környező rozsdaövezetek fejlesztése és a közlekedési kapcsolatok javítása együtt a város egyik új fejlesztési tartalékterületévé tehetik ezt a térséget.

Hasonló logika mentén Rákosrendezőn is helye lehet kulturális vagy közösségi horgonyintézménynek. Egy új, vegyes funkciójú városrésznek szüksége van olyan intézményre, amely túlmutat a lakásépítéseken és meghatározza a terület karakterét.

A japán SANAA építésziroda által tervezett új Nemzeti Galéria épülete akár rozsdaövezeti beruházásként is megvalósítható (Fotó: magyarepitok.hu)

A harmadik potenciális fejlesztési terület Észak-Csepel és Ferencváros déli térsége: a Közvágóhídtól délre eső zóna, a Nagyvásártelep, az atlétikai stadion és az évek óta napirenden lévő Diákváros környezete. A kulturális intézmények itt kapcsolódhatnának a Millennium Városközpont kulturális tengelyéhez, a Müpa és a Nemzeti Színház térségéhez, miközben élettel tölthetnék meg az atlétikai stadion ma még alacsony intenzitással használt környezetét.

Az agglomeráció lehetőségei

Ahogy a városfejlesztésben, úgy a turizmusban sem szabad Budapestet elválasztani az agglomerációtól. Az olyan közeli célpontokat, mint Szentendre, a Dunakanyar vagy a gödöllői Grassalkovich-kastély, tudatosabban kell a budapesti többnapos turisztikai kínálatba kapcsolni.

Merre tovább?

Budapest turizmusának hosszú távú fejlődése azon múlik, hogy képesek vagyunk-e úgy fejleszteni a várost, hogy az egyszerre adjon élményt az itt élőknek és a látogatóknak. A cél egy olyan városi kínálat, amely magasabb minőségre emeli a belvárosi tengelyeket, javítja a szolgáltatásokat, miközben a külső városrészeket és az agglomerációt is jobban bekapcsolja.

Ehhez nagy léptékű fejlesztésekre, valamint a meglévő adottságok jobb kihasználására és összekapcsolására van szükség. A fenntartható, magasabb minőségű turizmushoz azonban stratégia, városmarketing, intézményi háttér és kiszámítható finanszírozás kell — erről szól a sorozat következő része.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat egyes részei az alábbi témákat ölelik fel:

Finanszírozás (1-2. cikk)

1. cikk itt olvasható, amely arra világít rá, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is.

2. cikk itt olvasható. A cikk a főváros előtti kihívások megoldásaira fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető.

Kétszintű önkormányzatiság (3-4.cikk)

3. cikk itt olvasható. Az írás a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáit vizsgálta meg: a fővárosi szint kiüresedését, a feladatok és a források szétcsúszását, a 24 párhuzamos felelősségi rendszert és a városi léptékű ügyekre adott kerületi válaszok problémáit.

4. cikk itt olvasható, amely európai példák alapján azt vizsgálja meg, milyen intézményi, szabályozási és pénzügyi reformokkal lehetne a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáival küzdő Budapestet egységesebben működő várossá tenni.

Turizmus (5-8. cikk)

5. cikk itt olvasható. A cikk azt mutatja be, hogy Budapest turizmusa ugyan erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől.

6. cikk itt olvasható, amely azt vizsgálja meg, hogy miként válhatna Budapest olyan magasabb minőségű desztinációvá, ahol a turizmus a mindennapi városi életet is izgalmasabbá és élhetőbbé teszi.

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