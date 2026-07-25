A termékenység összeomlására a választójog reformja lehetne a megoldás?

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„A családtámogatásokról zajló vita általában egy igen szerencsétlen normatív kontextusban zajlik. Az egyik oldalon pronatalizmus, a másikon a női reproduktív jogok és munkavállalás. Mivel itt összeegyeztethetetlen(nek hitt) dolgok kerülnek egymás mellé, a családtámogatásokról nem tud vita folyni, csakis hitbéli harc” – írta egy évvel ezelőtt a Portfolio-n Gál Róbert Iván. Nagy múltú értelmiségi hetilapunkban még a közelmúltban is lehetett olyan publicisztikát olvasni, mely az 1960-as évek közepe óta bevezetett – 1967-től létezik a GYES – minden családtámogatást, tokkal-vonóval és rendszertől függetlenül, mániának nevez („az a mániájuk, hogy az anyák akkor szülnek többet, ha valamilyen formában több pénzt adnak nekik”), aminél jobb volna, ha „jövőt” adnának a szülőknek és gyerekeiknek – ráadásul az azzal a kétségtelen előnnyel jár, hogy nem kerül semmibe …

Azonban az utóbbi években valami megmozdult. Míg a családtámogatásról hallva az ortodox feministák azzal vádoltak idős(ödő) férfi politikusokat, hogy a nők méhében turkálnak, a való világ problémái iránt fogékonyabb feministák elfogadják a pronatalista célt, de kevesellik az annak elérésére fordított állami kiadásokat. A közgazdaságtanban is egyértelmű a hangsúlyváltás. Az alacsony termékenységről folyó diskurzus keveseket érdeklő demográfiai-szociológiai témából egy emberöltő alatt fokozatosan a politika, a közgazdaságtan és a geopolitika (elvégre a történelemben a demográfia a „végső döntéshozó”) egyik központi kérdésévé vált. Ma már nemcsak demográfusok és szociológusok beszélnek róla, hanem pénzügyminiszterek, államfők, jegybankárok is. A téma betört a közgazdászok világába (akik eddig a népesség kérdését magától értetődő adottságnak tekintették), és a gazdaságpolitika fősodrába emelkedett.

Most már makroközgazdászok foglalkoznak vele, mert ezt látják a gazdasági növekedés, az államadósság, az egészségügyi és a nyugdíjrendszer, az idősellátás és a hosszú távú civilizációs fejlődés központi kérdésének. Talán Jesús Fernández-Villaverde, a University of Pennsylvania közgazdász professzorának megközelítése a legmarkánsabb:

a 21. század legfontosabb gazdasági problémája nem az infláció, nem az államadósság és nem is a klímaváltozás, hanem a termékenység globális összeomlása.

A termékenység hanyatlása nem egy probléma a sok közül, hanem olyan alapfolyamat, amelyből számos más gazdasági és társadalmi probléma következik. A modern gazdasági és jóléti rendszerek jelentős része olyan feltételezésre épült, hogy a népesség legalább stabil. (Értsd: a termékenység legalább az egyszerű reprodukció körüli szinten van, de semmiképp sem lényegesen alatta.) De már nem az. Mivel e feltételezés érvényét vesztette, a 20. században kialakult intézmények egy részét újra kell gondolni. Ez államelméleti és gazdaságtörténeti kérdés.

A családpolitika (tartalmát tekintve pronatalista népesedéspolitika) célja az, hogy gazdasági és társadalmi problémáink a népesség oldaláról lehetőleg ne vagy ne olyan súlyosak legyenek. (Gazdasági és társadalmi problémáink e nélkül is bőven vannak és lesznek …) A sikeres családpolitika azzal tudja hosszabb távon potenciális problémáinkat csökkenteni, ha a teljes termékenységi rátát (TFR) emelve minél közelebb viszi a népesség egyszerű reprodukcióját biztosító 2,1-hez. Tehát a családtámogatási rendszerről, annak hatékony architektúrájáról szóló vitának van társadalmi és gazdasági tétje. Legfeljebb a politikusok nem értik meg.

Június 24-én közzétett cikkemre július 14-én válaszolt Tóth I. János. Szerinte hatalmas hiba volna megszüntetni az anyák szja-mentességét (pontosabban a 40 év alatti kétgyermekesekét, a három és több gyermekesekét, illetve a 30 év alatti egygyermekesekét, valamint a 40 év fölötti kétgyermekesek 2027-től esedékes szja-mentességét).

Azzal érveltem, hogy ez az intézkedés népesedéspolitikai szempontból kontraproduktív, olyan források elpazarlása, melyet nagyobb pronatalista hatékonysággal kecsegtetően is el lehetne költeni. Hogy miként, azt nem tudom:

Talán valamiféle főállású anyaság lehet a megoldás

– írtam.

Egyébként adóelméletileg nincs problémám az anyák szja-mentességével, tekintettel az anyák bérhátrányára. Boza István és Szabó-Morva Ágnes a Közgazdasági Szemlében közzétett tanulmányukban (2025. június) a nemzetközi szakirodalom megállapításaival összhangban azt tapasztalták, hogy „hat évvel a szülés után az anyák átlagosan 12 százalékkal kisebb órabérben részesülnek ahhoz képest, mint ha nem vállaltak volna gyereket.” Ők az „anyák nettó keresetét növelni hivatott adóprogramokat” a „visszatérést és az anyák munkaintenzitását” esetlegesen növelő „tüneti kezelésként” értelmezik, mely „az alapvető okokat” nem kezeli. De hát az alapvető ok a gyermekvállalás, s nem okvetlenül a foglalkoztatók anyaság-ellenessége.

Mely családokban várható több születendő gyermek?

Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét – mondja Tóth I. –, mert „a hazai demográfiai válság középpontjában nem elsősorban a nagycsaládok hiánya áll, hanem az első és második gyermek megszületésének elmaradása.” Szerintem viszont a nagycsaládok hiánya áll. Magam azzal érvelek, hogy bár a kétgyermekesek szja-mentessége valóban ösztönzi az első után a második gyermek megszületését, de a harmadikat és minden továbbit ellenösztönzi. Tóth I. azt mondja, hogy várjunk még, és „megfelelő időtávon” értékeljünk. Szerintem fölösleges, mert logikai úton kizárható, hogy érdemi eredmény lehetne.

A kérdés tehát, hogy honnan várható termékenységi többlet: a gyermektelenektől és az egygyermekesektől (Tóth I.) vagy a két- és többgyermekesektől (Németh)?

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogyan érhető el a 2,1-es TFR. Adott tíz nő és gyermekeik száma. Az 1-3. sorban minden nőnek születik gyermeke. Ha kilencnek születik kettő, a tizediknek három, megvan a 2,1. A kétgyermekes családmodell az általános, s van egy háromgyermekes. De több okból kifolyólag egy, illetve kettő nő csak egy gyermeket vállal(hat), amit egy, illetve két újabb háromgyermekes egészíthet ki 2,1-re.

A 4-8. sorban legalább egy nőnek nem születik (nem születhet) gyermeke. Ez tekinthető biológiai minimumnak, bár napjainkban a helyzet ennél valószínűleg valamivel rosszabb. Ha egynek nem születik gyermeke, a 2,1 legegyszerűbben úgy érthető el, ha hatnak születik kettő, háromnak pedig három. De gyakorlatilag kizárt, hogy ne legyen olyan nő, akinek csak egy gyermeke van, és többen megelégszenek kettővel. Így a 2,1 eléréséhez 4-5 gyermekesekre is szükség van.

Forrás: a szerző összeállítása

Ám a legvalószínűbb forgatókönyv a 9-11. sorban található. Tízből két nőnek nem születik gyermeke. Attól függően, hogy hánynak lesz egy vagy két gyermeke, szükség van 4-5-6 gyermekesekre. A 12-13. sorban már három nőnek nincs gyermeke. (Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, efelé megyünk.) Ez csak 9-10. nő „extrém sok” gyermekével ellensúlyozható.

Lehet-e anyagilag ösztönözni a gyermekvállalást?

Azt gondolom, hogy

a gyermektelen nőket anyagi jellegű támogatással nem lehet gyermekvállalásra „csábítani”,

mert vagy egészségügyi okból, vagy tudatosan – az apácáktól az erősen karrier-orientáltakig – azok, vagy egyéni élethelyzetük (megfelelő partner hiány stb.) hozta így. Az egygyerekesek egy részét a terhességgel és/vagy a szüléssel kapcsolatos negatív tapasztalatok, illetve a (kis)gyermek gondozásának megtapasztalt terhe (az apa korlátozott elkötelezettsége, betegségek stb.) visszatartják a második gyerektől, vagy olyan nőkről van szó, akik nem akarják, hogy kimaradjon életükből az anyaság, de mielőbb visszatérnének a munkahelyükre, így csak egyetlen gyermeket vállalnak. Lehetséges, hogy Tóth I.-nek igaza van abban, hogy népesebb a gyermektelen és egygyermekes nők csoportja, de ők a „kétgyermekes mentesség” ösztönzésére meglehetősen immunisak.

A kétgyermekesek már testvért szeretnének első gyermeküknek, hosszabb távollét miatt lazább lesz kapcsolatuk munkahelyükkel, vagy egyenesen megszakad, nagyobb mértékbe rendeződnek át prioritásaik, s tölti be életüket a gyermekeik gondozása-nevelése. Ők, amennyiben a körülmények megfelelőek, nagyobb valószínűséggel dönthetnek egy újabb gyerek vállalása mellett. A családi kedvezmény mértéke nagyot ugrik a harmadik gyermek esetén, ám ez a támogatási rendszer csúcsa. A negyedik gyermektől pedig véglegesen – évtizedes időtávra – szép ideává változik a család és munka(vállalás) összeegyeztetésének óhaja. Az anya hosszú időre családmenedzser lesz, a családi élet szervezője, a családdal kapcsolatos logisztikai problémák megoldója. A kevés számú gyeden-gyesen lévő apa tipikusan az első (és egyetlen) gyermek esetén fordul elő.

A kérdés az, hogy miképp támogatható a két-, három- stb. gyermekesek döntése, hogy egy újabb gyermeket vállaljanak?

Rokonságomban van olyan négygyermekes középiskolai tanárnő, aki nem tudott a Nők40-nel nyugdíjba menni, mert a megengedett 8 helyett 15 évig volt távol iskolájától. S abban még szerencsés is, hogy a közszférában kevéssé érvényesül a „motherhood penalty”, míg a versenyszférába visszatérők esetén e hátrány ledolgozása évekig tart, ha egyáltalán lehetséges. Ismerősi körömben van hatgyermekes felsőfokú végzettségű család, ahol a jól kereső apa ennyi gyermek mellett is anyagi biztonságot tudott teremteni. Az anya bő két évtized után a munkapiacra – gyakorlatilag pályakezdőként – visszatérve attól kezdett rettegni, hogy mekkora lesz a nyugdíja és hogyan él meg, ha esetleg elveszti férjét, miközben felnevelt hat, munkavállalóként tisztesen helytálló és adózó állampolgárt. Kérje gyermekei segítségét?

A főállású anyaság lehetne a megoldás?

A közgazdasági kérdés a következő: ha a munkavállaló a gazdaság számára rendelkezésre álló humán tőkeként értelmezhető, akkor miként lehetne e tőkejószágot „előállítókat” e tevékenységükben (gyermekvállalás és -nevelés) anyagi értelemben, és nem utolsó sorban a minőségre is tekintettel érdekeltté tenni, hogy erre többen és többször vállalkozzanak.

A megoldáshoz nagyon új gondolatokra, ötletekre volna szükség! Ezek összefoglaló megnevezése a „főállású anyaság”. Vagy mondjuk úgy: anyai életpályamodell.

Hogy pontosan mit értünk alatta – nos éppen azt kellene kitalálni. Az viszont biztos, hogy a „főállású anya” számára a család és a munka összeegyeztetése nem okoz gondot, mert a család a munkahely, ahol lényegében termelőtevékenységet folytat.

Adókedvezmény vagy családi pótlék?

Tóth I. János nem ért egyet azzal, hogy a családi adókedvezmény 2011-es bevezetése valójában az 1990 előtti családi pótlék visszavezetése volt (két különbséggel), mert a „nyugati-európai adórendszerek többsége valamilyen formában elismeri a gyermeknevelés költségeit. A magyar adórendszer ezt korábban nem tette, azaz a gyermekvállalást lényegében magánügyként kezelte.” A közgazdasági lényeg, hogy a gyermeket nevelő családoknak a gyermekkel kapcsolatos kiadásaik (részleges) ellentételezésére pénzt juttatnak. Ennek formája – hogy az a fizetendő személyi jövedelemadó adóalapjának/adójának terhére vagy állami transzfer (családi pótlék, child benefit, family allowance stb.) formájában történik – a közgazdasági lényeget nem érinti. A fő különbség, hogy az előbbi nem, míg utóbbi keresztülfolyik az államháztartáson.

Németországban például a család választhat, hogy családi pótlékot (Kindergeld – 2026-ban gyermekenként évi 3600 euró) vagy a gyermek utáni adómentes összeget (Kinderfreibetrag – az igen magasnak számító évi 100.000 eurós kereset esetén 4.200 euró) veszi igénybe. Az adóhatóság minden évben kiszámolja, adott családnak melyik a kedvezőbb, s az azzal él. A kellően magas jövedelműek esetén az utóbbi kedvezőbb. Látható, ezek párhuzamos struktúrák, de csak az egyiket lehet igénybe venni. A családi pótlék lényegében annak a minimuma, ami a gyermek után igénybe vehető. Lényegében ez van Magyarországon is, csak durván mások az arányok és van kettős igénybevétel.

Az európai országokban inkább arról van szó, hogy melyik megoldás a hangsúlyos. Az északi országokban a közvetlen (transzfer) juttatások dominálnak. Magyarországon, Franciaországban, Németországban, Lengyelországban és Csehországban az adórendszeren keresztüli megoldások.

Hogy hol található a bölcsek köve? Nem tudom, de biztos nem a miniszteriális bürokrácia valamely rejtett bugyrában. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén vagy évi rendes tusnádfürdői beszédében jelentett be kormányzati döntéseket, aminek előkészítéséről, a meghallgatott hozzáértők személyéről, szakmai vitákról, pro és kontra érvekről, az alternatívákról, a döntésben szerepet játszó fő megfontolásokról stb. semmit sem lehetett tudni. Mert ilyenek nem is voltak, helyette volt a következő választásokra függesztett tekintet. A válogatott közönség felcsattanó tapsa után pedig vitának már nem volt helye, a bevezetendő kormányzati lépés helyessége, célszerűsége, észszerűsége, hatékonysága stb. megkérdőjelezhetetlen volt. Az „ellenzékiség” csak kerékkötő lehet, konstruktív semmiképp. Ezzel szemben hajdan Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt olyan bátor, hogy független szakértőkből három kerekasztalt hívott össze nyugdíj, oktatás és versenyképesség témában, melyek több hónapi munkával könyvterjedelmű jelentéseket – Zöld könyveket – tettek a kormány és a szélesebb nyilvánosság asztalára, amiket még ma is érdemes fellapozni. Hasonlóra az Orbán-kormányok regnálása alatt véletlenül sem kerülhetett sor.

A családi szavazati jog segíthetne?

Pedig az Orbán-kormány érdeme, hogy a népesedési helyzetben, az egyszerű reprodukciót mélyen alulmúló alacsony termékenységben komoly problémát látott, s próbált tenni ellene. Az Alaptörvény előkészítéséhez kapcsolódóan is volt úgynevezett nemzeti konzultáció. A nemzeti konzultációk arról voltak nevezetesek, hogy biztosan lehetett tudni, a feltett kérdésekre túlnyomó többséggel mi lesz a válasz. Egyetlen kivétel volt. A kérdés úgy hangzott: „Vannak, akik azt javasolják, hogy azok a szülők, akik kiskorú gyermeket nevelnek, az új magyar alkotmány értelmében valamilyen módon gyakorolhassák gyermekük szavazati jogát. Ön mit gondol?”

Vagyis legyen-e családi szavazati jog. Ez a kormány és a pártok szemében felértékelné a gyermeket nevelőket, így az addiginál nagyobb figyelmet kellene fordítani rájuk.

Az ötletgazda a 2024-ben elhunyt Demény Pál demográfus, az USA-ban komoly szakmai karriert futott, nemzetközi hírű demográfus, a tudományos-művészeti életművet legmagasabb szinten elismerő kitüntetés, a Magyar Szent István-rend 2018. évi díjazottja.

Az ötletet 74 százalékos többség utasította el. Csupán 15 százalék tartotta volna helyesnek, ha – gyermekszámtól függetlenül – a család plusz egy szavazatot adhatna le. Nyolc százalék szerint viszont annyival többet, ahány gyereket nevelnek. Három százalék nem foglalt állást.

Magyar Péter miniszterelnök a napokban Facebook-bejegyzésben tesztelte a közönséget, miszerint mit szólnának ahhoz, ha a választójog korhatárát 16 évre vinnék le? („Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe.”) Mert ezt ő támogatni tudná.

Vajon e mellett vagy e helyett tudná-e támogatni a családi választójogot?

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