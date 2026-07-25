Bajban a magyar tejipar: azonnali intézkedéseket hozott Bóna Szabolcs

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében az állami támogatás két új konstrukció keretében vehető igénybe. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2025 segítségével a tejhasznú szarvasmarha-tenyésztők százszázalékos kamattámogatásban részesülhetnek, míg az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2025 a feldolgozó vállalkozásoknak kínál 70 százalékos kamatkedvezményt.
A termelőknek szóló, teljes kamatmentességet biztosító programban a felvehető hitel összege állatonként legfeljebb egymillió forint lehet, a kamattámogatás pedig a kölcsön teljes futamidejére jár.
A kedvezményes hitelszerződéseket a rendelet hatálybalépését követő naptól egészen 2026. december 31-ig köthetik meg az érintettek.
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