Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában történt eset – amelyben négy egészségügyi dolgozó ellen emeltek vádat egy kiszolgáltatott beteg bántalmazása miatt – rávilágított az ellátórendszer működési kockázataira. Bár a szélesebb nyilvánosság csak a közelmúltban, a vádemelésről szóló ügyészségi tájékoztatás után értesült a történtekről, az intézmény már tavaly lefolytatta a belső vizsgálatot, elemezte a kamerafelvételeket, megtette a rendőrségi feljelentést, és munkáltatói intézkedéseket foganatosított.

A miniszter kiemelte, hogy a vizsgálat elindításában kulcsszerepet játszott a hozzátartozó panaszbejelentése. A visszajelzésekre épülő intézményi kultúra megerősítése elengedhetetlen a betegbiztonság szempontjából, a panaszosoknak pedig garantálni kell a védelmet a hátrányos következményekkel szemben.

Aki problémát jelez, annak nem falakba kell ütköznie. Biztosnak kell lennie abban, hogy meggyógyítják, a panaszát dokumentálják, érdemben kivizsgálják, és a jelzés miatt sem őt, sem a hozzátartozóját nem érheti hátrány

– fogalmazott a tárcavezető.

A pécsi bántalmazást rögzítő kamerafelvételek megdönthetetlen bizonyítékként szolgáltak az eljárás során, ami felveti a videós megfigyelés szabályozott kiterjesztésének kérdését. A betegjogok és a magánszféra szigorú tiszteletben tartása mellett az olyan kiemelten kockázatos helyiségekben, mint a detoxikálók, a pszichiátriai megfigyelők vagy a biztonsági elkülönítők, indokolt lehet a kamerák alkalmazása. Ez a megoldás nemcsak a betegeket védi a visszaélésektől, hanem a szabálykövető egészségügyi dolgozókat is a hamis vádaktól.

A legsúlyosabb, elvileg soha elő nem fordulható betegbiztonsági események – az úgynevezett "never eventek" – megelőzésére a tárcavezető rendszerszintű megoldást javasol. Kezdeményezte egy olyan anonim, országos betegbiztonsági adatbázis létrehozását, amely lehetővé teszi a súlyos hibák elemzését és a tanulságok megosztását a teljes hazai egészségügyi hálózattal. "A cél az, hogy más kórházakban ne kelljen ugyanazokat a hibákat újra elkövetni" – mutatott rá Hegedűs, hozzátéve, hogy a mulasztások átlátható feltárása és közös feldolgozása az egyetlen módja annak, hogy a betegek méltósága és a gyógyító szakma becsülete is sérthetetlen maradjon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás