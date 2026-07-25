Janisz Varufakisz: Már nincs esély az amerikai katarzisra?

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Az USA megalapításának 250. évfordulója kapcsán furcsa késztetést éreztem arra, hogy ellenálljak szokásos megközelítésemnek, miszerint gazdasági és geopolitikai elemzés alapján vizsgáljam meg az Egyesült Államok mellett vagy azzal szemben felhozott érveket. Ehelyett egy érzelmesebb, személyes, sőt, athéni szemszögből fejtem ki véleményemet a globális hegemónról, amelynek fejlődése és lépései mindannyiunk életét mindmáig alakítják.

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Az első emlékem arról, hogy Amerika milyen szerepet játszott az életemben, egy forró délutánra nyúlik vissza 1968 júniusának elején. Alig több mint egy évvel azután, hogy egy CIA által támogatott puccs fasiszta diktatúrát juttatott hatalomra Görögországban, anyámmal sétáltunk a felújított ókori stadion mellett, ahol 1896-ban az első modern olimpiai játékokat rendezték. Egy rikkancs törte meg hirtelen a csendet, és teli torokból kiabálta, hogy valamilyen amerikai meghalt. Édesanyám szemébe könnyek szöktek: „Ő volt az utolsó reményünk” – mondta.

A meghalt amerikai Robert F. Kennedy volt, akiben édesanyám – helyesen vagy helytelenül – nagy reményeket fűzött, nemcsak a mi felszabadulásunkat várva itt Görögországban, hanem a világbéke kapcsán is. Ez volt az első beavatásszerű nagy élményem arról, hogy Amerika mit jelent mindannyiunk számára, valamint arról, hogy milyen belső feszültségek vannak az USA-ban.

Természetesen korábban is érkeztek már szívszorító hírek amerikai gyilkosságokról, különösen Martin Luther King Jr. és Malcolm X meggyilkolásáról. Az azt követő években pedig a hírek a vietnámi háború mindennapos borzalmairól és a Watergate-ügy bonyolult részleteiről szóltak. Mindezeket azonban kiegyensúlyozták az amerikai önkritikák, amelyek megrendítőek, árnyaltak és esztétikailag kifinomultak voltak.

Van-e jobb módja annak, hogy megértsük a vietnami háború bűnös őrületét, mint Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmje?

A kaliforniai, mélyen gyökerező korrupció feltárására, mint Roman Polanski Kínai negyed című filmje, vagy a Watergate-ügy bemutatására Az elnök emberei Alan Pakulától?

Találunk-e jobb ábrázolást a CIA fegyverként való felhasználásáról Sydney Pollack A Keselyű három napja című filmjénél?

Vagy az ország veszélyes sötét oldalának bemutatásáról, mint Coppola A Keresztapa című filmje vagy Martin Scorsese Taxisofőrje?

Ahogy idősebb lettem, és elkezdtem nehezebb témájú könyveket olvasni, az amerikai szerzők nyitottak meg előttem olyan ablakokat, amelyeken keresztül bepillantást nyerhettem Amerika izgalmas, ellentmondásokkal teli helyzetére.

Thorstein Veblen A ​dologtalan osztály elmélete című könyve jobban megértette velem az amerikai kapitalizmust, mint bármely közgazdasági szakkönyv, legyen az hagyományos vagy polemizáló jellegű.

John Steinbeck A harag szőlője című műve olyan módon nyomatékosította bennem a nagy gazdasági világválság borzalmait és az azt követő New Deal jelentőségét, ahogyan arra egyetlen közgazdász sem volt képes.

A zene terén a rock and roll volt az ugródeszkám a rhythm and blues felé, amely pedig megmutatta számomra, hogy miről is szól az amerikai szabadság – vagy annak hiánya. Lehet-e jobb összefoglalása annak, hogyan olvadt össze Hegel szabadságról szóló dialektikus koncepciója az amerikai Dél valóságával, mint annak a csodálatos blues dalnak a sora, amelyet eredetileg Ray Charles adott elő, később pedig Solomon Burke dolgozott fel: „Egyikünk sem szabad, ha közülünk csak egy ember is láncra van verve”?

Évekkel később Donald Judd szobrai a texasi Marfában segítettek ráébreszteni arra, milyen fontos szerepet játszott a feldolgozóipar Amerika kulturális lenyomatának kialakításában. Ott ismertem fel először, hogy az amerikai ipar termékei – az ipari anyagok díszítés nélküli, puszta ténylegessége – hogyan formálták a környezetünkről, valamint a fény és a térfogat kölcsönhatásáról alkotott felfogásunkat, még itt, Európában is.

Ezek voltak azok az idők, amikor egész Amerikán végigsöpört egy közösségi, kreatív önvizsgálat, amely magában hordozta a katarzis lehetőségét. Ahogy Arisztotelész a Poétikájában kifejtette, a tragédia sosem pusztán a szórakozásról szólt; hanem egyfajta ítélőszék volt.

Éppen ezt tették az amerikai írók, zenészek és filmrendezők: legmélyebb aggodalmaikat állították az ítélőszék elé. Felismerték, hogy az igazi tragikus hősök – mint például Oidipusz, Antigoné és Prométheusz – nem eleve jók vagy rosszak; a legtöbb amerikaihoz hasonlóan saját mély igazságérzetük szerint cselekedtek, egy olyan „igazság” érdekében, amely mellett kötelességüknek éreztek kiállni.

Tragédiájuk abban állt, hogy az univerzum – vagy még inkább a polisz – a cselekedeteiket egymással szembeforduló, elsöprő erőkké változtatta. Az ebből fakadó szenvedés tanújaként a közönségben felgyülemlett könyörület és félelem megtisztul, majd felszabadul. Ez a katarzis pillanata, amelytől Amerikát végül megfosztották.

Ami megfosztotta az amerikaiakat a katarzistól, az a gazdaság drasztikus átállása a többletet termelő gazdaságból a hiányt felhalmozó gazdasággá, amit a Bretton Woods-i rendszernek véget vető 1971-es Nixon-sokk szimbolizált.

Az 1980-as évekre az általam szeretett filmeket és könyveket a túlzott nacionalizmus olyan közönséges alkotásai váltották fel, mint a Rambo, a Top Gun és Francis Fukuyama A történelem vége című műve.

Természetesen az önreflexió képessége nem veszett el teljesen. Amerika katartikus pillanatát elfojtották, mert az ország elitjének sikerült az USA deficitjét hatalmas, nyers erő forrásává alakítania. Miközben a külföldi tőke lelkesen áramlott New Yorkba, odairányítva a profitokat és a járadékbevételeket, Oliver Stone Tőzsdecápák című filmje tökéletesen ábrázolta az ennek nyomán felemelkedő Gordon Gekkók világát.

Stone filmje egy olyan korszak kezdetén jelent meg, amelyben az amerikai hatalom stabilitását a gazdasági bizonytalanság folyamatos terjedése kísérte – egy olyan folyamat, amely az USA-ban és a Nyugat többi részén sokakat elszegényített, miközben azok, akiknek kezén jelentős, dollárban denominált tőke volt, mesés gazdagságra tettek szert. Több mint négy évtizede egy globális osztályharc folyik a dolgozó emberek ellen mindenhol, és különösen az USA-ban, megakadályozva ezzel Amerika tragédiájának öntisztító feloldását.

Ennek tetejébe, a pénzügyi szektor dominanciája (financialization), valamint újabban a felhőalapú tőke (cloud capital), a Big Tech és az AI térnyerése tovább mélyíti az amerikai társadalmon belüli szakadékot, amely végül Donald Trump elnökségéhez vezetett. Ennek következtében Amerika jelenleg fékevesztett nyers hatalmat és rohamosan súlyosbodó instabilitást termel.

A katarzis lehetősége, amely az USA megalapításának kétszázadik évfordulóján még megvolt, fél évszázaddal később már alig képzelhető el – mindannyiunk kárára.

Szerzői jog: Project Syndicate, 2026.

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Janisz Varufakisz: Volt görög pénzügyminiszter (2015 januárja és júliusa között). Az Athéni Egyetem közgazdászprofesszora.

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