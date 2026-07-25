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Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét

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A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére – közölte Magyar Péter.

A miniszterelnök posztja alapján Sonnevend Pál egy nemzetközileg is elismert alkotmányjogász, aki az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja.

A bemutatásában Magyar Péter azt írja, hogy

pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.

Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Sonnevend Pálnak nemzetközi tapasztalata is van: Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt - emelte ki a miniszterelnök.

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Kritika az eljárás gyorsaságáról

Az Amnesty International Magyarország jogvédő civil szervezet azonban kifogásolta az új alkotmánybíró megválasztásának ütemezését. Az Amnesty pénteki közleménye szerint bár 60 napja lenne az Országgyűlésnek megválasztani az új tagot, az választás hétfőn, július 27-én már meg is történik.

Az Amnesty emlékeztetett: az egykori fideszes képviselő Hende Csabának azért kellett távoznia az Alkotmánybíróságról, mert a 17. Alaptörvény-módosítással bevezetett 12 éves korlátozás miatt már nem teljesül az alkotmánybírói megválasztás egyik feltétele. A jogvédő szervezet szerint az elképesztő sietsége az eljárásnak semmi nem indokolja.

Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe

– fogalmaztak.

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