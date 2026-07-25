Megnyílik a nagy adatbázis: bárki böngészheti a kórházi fertőzések adatait Magyarországon

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A nyilvános adatközlési rendszer a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt felépített adatbázisára támaszkodik. A közzétett információk egységes fogalmakon, ellenőrzött megfigyeléseken és nemzetközi tapasztalatokon alapulnak, így

a betegek könnyen érthető formában ismerhetik meg az egészségügyi intézményekben előforduló fertőzéses eseteket.

A szakmai egyeztetések során kidolgozott módszertan egyik legfontosabb alapelve, hogy a közzétett adatok önmagukban nem alkalmasak az intézmények összehasonlítására vagy rangsorolására. Egy-egy kórház mutatóit ugyanis jelentősen befolyásolja a kezelt betegek általános egészségi állapota, az ellátás összetettsége, valamint a fertőzések felderítésének és laboratóriumi igazolásának alapossága.

A téves következtetések elkerülése és a reális megítélés érdekében az adatbázis olyan kiegészítő mutatókat is tartalmaz majd, amelyek segítik az információk pontos értelmezését.

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