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Megnyílik a nagy adatbázis: bárki böngészheti a kórházi fertőzések adatait Magyarországon
Gazdaság

Megnyílik a nagy adatbázis: bárki böngészheti a kórházi fertőzések adatait Magyarországon

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Szeptember elejétől bárki számára elérhetővé válnak a kórházi fertőzésekre vonatkozó legfrissebb adatok. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által kidolgozott módszertan célja az egészségügyi rendszer átláthatóságának növelése, a fertőzések megelőzése, valamint a lakosság pontos és egyértelmű tájékoztatása - vette észre a Telex.
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Információ és jelentkezés

A nyilvános adatközlési rendszer a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt felépített adatbázisára támaszkodik. A közzétett információk egységes fogalmakon, ellenőrzött megfigyeléseken és nemzetközi tapasztalatokon alapulnak, így

a betegek könnyen érthető formában ismerhetik meg az egészségügyi intézményekben előforduló fertőzéses eseteket.

A szakmai egyeztetések során kidolgozott módszertan egyik legfontosabb alapelve, hogy a közzétett adatok önmagukban nem alkalmasak az intézmények összehasonlítására vagy rangsorolására. Egy-egy kórház mutatóit ugyanis jelentősen befolyásolja a kezelt betegek általános egészségi állapota, az ellátás összetettsége, valamint a fertőzések felderítésének és laboratóriumi igazolásának alapossága.

A téves következtetések elkerülése és a reális megítélés érdekében az adatbázis olyan kiegészítő mutatókat is tartalmaz majd, amelyek segítik az információk pontos értelmezését.

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