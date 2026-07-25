Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével

Az NRÜ június végén bontotta fel azt a megállapodást, amelynek értelmében a Lounge Event Kft. 2026. augusztus 19. és 21. között rendezett volna koncertet a budapesti Hősök terén. A miniszter azt írja, a kulturális értékek népszerűsítését célzó esemény tervei rendkívül hiányosak voltak, hiszen nem rögzítettek sem konkrét fellépőt, sem pontos dátumot, a várható nézőszámot pedig mindössze 2–4 ezer főre becsülték a csupán 2-3 órásra tervezett programon. Bár a munkaanyagokban még "Mándoki-koncertként" hivatkoztak a rendezvényre, Leslie Mándoki neve a hivatalos megrendelésben már nem szerepelt.

A költségvetést ugyanakkor hajszálpontosan határozták meg, nettó 1 501 809 323 forintban.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a korábbi központosított rendszer, a Lounge-cégcsoport helyzete, valamint az idő szűkössége miatt jelenleg több szempontból is kényszerpályán mozog, ám ahol csak lehet, felülvizsgálják a kiadásokat.

"Rengeteg dolgot örököltünk, de ahol lehet, felmondtuk a szerződéseket, és újraterveztük a költségeket" – fogalmazott a miniszter.

Ezen racionalizálás részeként az idei augusztus 20-i ünnepségsorozatot is az eredetileg tervezettnél lényegesen alacsonyabb költségvetésből valósítják meg. A miniszter hozzátette, hogy a 2027-es állami rendezvényeket már teljes egészében az új, szigorúbb és költséghatékonyabb szemlélet szerint fogják megtervezni.

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