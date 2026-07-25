Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével

Az NRÜ június végén bontotta fel azt a megállapodást, amelynek értelmében a Lounge Event Kft. 2026. augusztus 19. és 21. között rendezett volna koncertet a budapesti Hősök terén. A miniszter azt írja, a kulturális értékek népszerűsítését célzó esemény tervei rendkívül hiányosak voltak, hiszen nem rögzítettek sem konkrét fellépőt, sem pontos dátumot, a várható nézőszámot pedig mindössze 2–4 ezer főre becsülték a csupán 2-3 órásra tervezett programon. Bár a munkaanyagokban még "Mándoki-koncertként" hivatkoztak a rendezvényre, Leslie Mándoki neve a hivatalos megrendelésben már nem szerepelt.
A költségvetést ugyanakkor hajszálpontosan határozták meg, nettó 1 501 809 323 forintban.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a korábbi központosított rendszer, a Lounge-cégcsoport helyzete, valamint az idő szűkössége miatt jelenleg több szempontból is kényszerpályán mozog, ám ahol csak lehet, felülvizsgálják a kiadásokat.
"Rengeteg dolgot örököltünk, de ahol lehet, felmondtuk a szerződéseket, és újraterveztük a költségeket" – fogalmazott a miniszter.
Ezen racionalizálás részeként az idei augusztus 20-i ünnepségsorozatot is az eredetileg tervezettnél lényegesen alacsonyabb költségvetésből valósítják meg. A miniszter hozzátette, hogy a 2027-es állami rendezvényeket már teljes egészében az új, szigorúbb és költséghatékonyabb szemlélet szerint fogják megtervezni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Tovább gyűrűzhet a Gondosóra-ügy
Akár a kormány is feljelentést tehet.
Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vetette fel.
Újabb világraszóló sikert ért el Elon Musk csodaűrhajója
Megállíthatatlanul robogunk a jövő felé.
Olyan hideg volt Magyarországon, amire 40 éve nem volt példa – Új rekord született
A keleti országrészben mérték.
Együtt szavazott Oroszország, Izrael és Amerika, mégsem tudták elmozdítani a fontos vezetőt
Korábban bírálta őket Volker Türk.
A termékenység összeomlására a választójog reformja lehetne a megoldás?
Újabb véleménycikk arról, miként lehetne a születésszámot növelni Magyarországon.
Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?
Történelmi mélyponton Friedrich Merz népszerűsége, aki alaposan átalakítja kormányát.
Itt a kulcsfontosságú bejelentés, ami dönthet Trump utódjáról: korai előnyre tehet szert a második esélyre játszó politikus
Már ha egyáltalán ringbe száll a Fehér Házért.
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.