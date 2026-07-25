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Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire
Gazdaság

Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire

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Rekordmagasságba emelkedett a Balaton vízhőmérséklete június végén, de a júliusi hidegfrontok átmenetileg lehűtötték a tavat. A jövő heti kánikula hatására azonban várhatóan újra melegedni fog a víz a HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint.

A nyár első hónapja rendkívül változékony időjárást hozott, ami a tó hőmérsékletén is meglátszott, hiszen június első felében még erősen ingadoztak az értékek. A hónap második felében azonban tartós melegedés vette kezdetét, amelynek csúcspontján, június 30-án a napi átlagos vízhőmérséklet elérte a 29,2 Celsius-fokot.

A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket

– olvasható a tájékoztatásban. A szakemberek szerint a rendkívüli rekord kialakulásában a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is komoly szerepet játszott.

Júliusban már mérsékeltebb képet mutatott az időjárás. Az elsején érkező erős hidegfront alaposan lehűtötte a vizet. Bár a hónap közepén egy újabb felmelegedés hatására július 18-ra 26,6 fokig melegedett a tó, a másnap átvonuló újabb hidegfront ismét véget vetett a kánikulának. A szeles, hűvösebb időben a vízhőmérséklet folyamatosan csökkent, így a napi átlagos érték előbb 21,2 fokra, majd másnap reggelre 20,8 fokra süllyedt. Ilyen alacsony értéket utoljára negyven nappal korábban mértek a Balatonon,

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a lehűlés azonban nem lesz tartós, mert a jövő héten várható újabb kánikula gyorsan felmelegíti majd a vizet.

A mérések módszertanával kapcsolatban a meteorológusok megjegyezték, hogy a hivatalos adatokat a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, a mélyvízi mérőponton, egyméteres mélységben rögzítik.

A part közelében, a sekélyebb területeken ezért akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklete – mutattak rá a szakemberek, tisztázva a strandolók által tapasztalt különbségeket.

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