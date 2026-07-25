Minden idők legnagyobb befektetése érkezik a háborúval sújtott Kuvaitba

A három amerikai magántőke-óriás összesen 49 százalékos részesedést szerez egy közös vállalatban, amelyet Kuvait állami olaj- és gázvállalatával, a Kuwait Petroleum Corporationnel (KPC) hoznak létre.

Az ügylet révén Kuvait csaknem 8 milliárd dollár azonnali bevételhez jut, ami segíti a KPC azon célját, hogy 2035-re napi 4 millió hordós kőolaj-termelési kapacitást érjen el – ehhez a vállalatnak jelentősen növelnie kell beruházásait.

Az üzlet annak ellenére jött létre, hogy az elmúlt hónapokban Irán több szomszédos ország kritikus infrastruktúráját is támadta, köztük olaj- és gázmezőket, kikötőket és finomítókat. A támadások nyomán az öbölmenti államok igyekeznek megerősíteni pénzügyi helyzetüket és friss tőkét bevonni, hogy fedezzék a gazdasági sokk és az infrastruktúra helyreállításának költségeit. Kuvait néhány napja már 6 milliárd dollárt vont be kötvénykibocsátásból. A régió másik két nagy olajtermelője, Szaúd-Arábia és Abu Dhabi az elmúlt években hasonló módon, stratégiai eszközeikben kisebbségi részesedések eladásával vontak be külföldi tőkét.

A Blackstone, a Brookfield és a KKR a világ legnagyobb infrastrukturális befektetői közé tartozik, és az utóbbi években egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a Közel-Keleten. Kuvait 1000 milliárd dolláros állami vagyonalappal rendelkezik, ám a régióban eddig gyakran a magántőke bevonásában lemaradónak számított – ezen igyekszik most változtatni. Tavaly olyan cégek nyitottak irodát az országban, mint a BlackRock és a Goldman Sachs.

Stephen Schwarzman, a Blackstone vezérigazgatója szerint

Kuvait gazdagsága és gazdasági diverzifikációs törekvései miatt vonzó célpontja a nemzetközi tőkének.

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