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Olyan hideg volt Magyarországon, amire 40 éve nem volt példa – Új rekord született
Gazdaság

Olyan hideg volt Magyarországon, amire 40 éve nem volt példa – Új rekord született

Portfolio
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Új országos napi minimum-hőmérsékleti rekord dőlt meg: Lénárddarócon 4,6 fokig hűlt le a levegő.

Új országos napi minimum-hőmérsékleti rekord született az előzetes adatok alapján - közölte közösségi oldalán a HungaroMet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárddarócon egészen 4,6 fokig hűlt le a levegő.

Az MTI azt írja, a korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn.

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