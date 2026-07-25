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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába
Gazdaság

Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába

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Augusztus 1-jétől tovább bővül a budapesti éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés, így a legutolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz igazítva még több Pest megyei település válik elérhetővé az éjszakai órákban. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A július elején elindított hálózatbővítés második ütemében újabb járatok indulnak el, a hálózat tervezésekor a szakemberek az "egyszerűségre és a lehető legjobb lefedettségre" törekedtek.

  • A kelenföldi csomópontból közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Biatorbágy térségével, Sóskút, Pusztazámor és Etyek érintésével. Augusztus 11-étől Szigethalom, Halásztelek és Tököl felé is indulnak éjszakai autóbuszjáratok, amelyek az M4-es metróhoz csatlakoznak.
  • Az északnyugati szektorban Solymár vasútállomástól az éjszakai vonatokhoz igazítva indulnak hajnali járatok Pilisszentivánra és Pilisszántóra.
  • Újpest-városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni az éjszakai órákban az M3-as metróhoz kapcsolódó autóbuszokkal, amelyek érintik Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is.
  • Emellett a H5-ös HÉV-től Pomáznál Pilisszentkereszt és Csobánka felé is biztosítanak csatlakozást.
  • Az északkeleti térségben a Stadionok autóbusz-pályaudvartól induló éjszakai járatok biztosítanak metrócsatlakozást Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán és Csomád felé.
  • Az Örs vezér teréről Csömörre és Nagytarcsára lehet majd a korábbinál gyakrabban eljutni az éjszakai és hajnali órákban.
  • A déli agglomerációban a Népligetből induló járatokkal egészen Dabasig lehet utazni Alsónémedi, Ócsa, Inárcs, Kakucs és Újhartyán érintésével. Közvetlen éjszakai járat indul Budapest és Kiskunlacháza térsége között is. Ez a járat a Budapest–Belgrád-vasútvonal megnyitásáig a Dunaharaszti–Taksony–Dunavarsány–Délegyháza útvonalon Dömsödig közlekedik, majd a 150-es vasútvonal elindulását követően Bugyi érintésével jár majd.

A fejlesztések célja, hogy az agglomerációban élők a késő esti órákban is a közösségi közlekedést válasszák az egyéni gépkocsi-használat helyett.

"A nyár folyamán bevezetett menetrendi módosításokkal olyan közlekedési rendszer jön létre, amely biztonságos és kiszámítható alternatívát nyújt az autós közlekedéssel szemben, akár az éjszakai órákban is" – mutatott rá a miniszter, kiemelve, hogy a több ütemben megvalósuló változtatások az agglomerációban élők százezreinek mindennapjait teszik könnyebbé.

A részletes menetrendek a MÁV-csoport hivatalos felületein lesznek elérhetők.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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