Tisza-kormány: Sonnevend Pál az új alkotmánybíró jelölt, kiderült, hogy és mikor válnak megismerhetővé a kórházi fertőzések

Az élelmiszer-kereskedelem működésének javításáról, valamint a termelők és a fogyasztók közötti ellátási lánc hatékonyságának növeléséről egyeztetett a kormányzat a hazai kereskedelmi szövetségek képviselőivel. A megbeszélés részleteiről és a tervezett lépésekről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében számolt be.

A találkozón, amelyen Bóna Szabolcs agrárminiszter is részt vett, a felek áttekintették az ágazatot érintő legfontosabb kihívásokat. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehetne gördülékenyebbé tenni az élelmiszerek útját a termelőktől a boltok polcaiig, biztosítva ezzel a hazai piac stabilitását. A tárcavezető kiemelte, hogy a kabinet nem elszigetelten hozza meg a döntéseit, hanem a piaci szereplők gyakorlati tapasztalataira építve alakítja ki a szabályozási környezetet.

A magyar családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályozásra van szükségük. A kettő szorosan összefügg, hiszen ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól

– hangsúlyozta Kapitány István.

Az egyeztetésen a szakmai szervezetek számos gyakorlati javaslatot fogalmaztak meg. Ezek a felvetések a jövőben beépülnek a kormányzati munkába, miközben a szaktárcák elkötelezettek a konstruktív szakmai párbeszéd folytatása mellett.