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FONTOS Bejelentette Hegedűs Zsolt: elkészült a fertőzéssel kapcsolatos tervezet, itt vannak a bevezetési időpontok és a várható elemei
Tisza-kormány: Sonnevend Pál az új alkotmánybíró jelölt, kiderült, hogy és mikor válnak megismerhetővé a kórházi fertőzések
Gazdaság

Tisza-kormány: Sonnevend Pál az új alkotmánybíró jelölt, kiderült, hogy és mikor válnak megismerhetővé a kórházi fertőzések

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A Belügyminisztérium által indított átvilágítás eredményeként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség felmondott egy nettó 1,5 milliárd forint értékű, a Lounge-cégcsoporttal kötött szerződést – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Kapitány István miniszter bejelentette, hogy az Eximbank után a tárcájához tartozó összes állami vállalat átvilágítása következik. Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Volán fóti javítóközpontjában járt, ahol 290, alkatrészhiány miatt álló buszról és lejárt szerződésekről számolt be. Eközben Orbán Viktor hosszú idő után először ellenzéki pozícióból szólal fel Tusványoson: a Závecz Research friss mérése szerint a Fidesz 19, a Tisza Párt 74 százalékon áll a biztos szavazók körében. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányzás szombati híreivel.
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Bejelentette Hegedűs Zsolt: elkészült a fertőzéssel kapcsolatos tervezet, itt vannak a bevezetési időpontok és a várható elemei

Szeptembertől nyilvánosan is elérhetővé válnak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai Magyarországon, ami jelentős mérföldkövet jelent a betegbiztonság növelésében és az átláthatóság megteremtésében. Mindezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be egy Facebook-bejegyzésben.

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Bejelentette Hegedűs Zsolt: elkészült a fertőzéssel kapcsolatos tervezet, itt vannak a bevezetési időpontok és a várható elemei
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Kapitány István és Bóna Szabolcs tárgyalt az élelmiszer-kereskedelem működéséről

Az élelmiszer-kereskedelem működésének javításáról, valamint a termelők és a fogyasztók közötti ellátási lánc hatékonyságának növeléséről egyeztetett a kormányzat a hazai kereskedelmi szövetségek képviselőivel. A megbeszélés részleteiről és a tervezett lépésekről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében számolt be.

A találkozón, amelyen Bóna Szabolcs agrárminiszter is részt vett, a felek áttekintették az ágazatot érintő legfontosabb kihívásokat. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehetne gördülékenyebbé tenni az élelmiszerek útját a termelőktől a boltok polcaiig, biztosítva ezzel a hazai piac stabilitását. A tárcavezető kiemelte, hogy a kabinet nem elszigetelten hozza meg a döntéseit, hanem a piaci szereplők gyakorlati tapasztalataira építve alakítja ki a szabályozási környezetet.

A magyar családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályozásra van szükségük. A kettő szorosan összefügg, hiszen ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól

– hangsúlyozta Kapitány István.

Az egyeztetésen a szakmai szervezetek számos gyakorlati javaslatot fogalmaztak meg. Ezek a felvetések a jövőben beépülnek a kormányzati munkába, miközben a szaktárcák elkötelezettek a konstruktív szakmai párbeszéd folytatása mellett.

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Vitézy Dávid meglátogatta a Déli Körvasút kulcsfontosságú elemét

Sikeresen a helyére került a Soroksári út feletti, 2500 tonnás új vasúti híd, amellyel fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Körvasút fejlesztésének részeként megépülő új Közvágóhíd állomás kivitelezése - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésben.

A most beemelt hídszerkezet mellé a tervek szerint jövő nyáron helyezik el a következő hasonló elemet. A két szerkezet beépítésével egy négyvágányos, két középperonnal rendelkező új állomás jön létre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából megvalósuló projektben.

A hét éve kidolgozott Déli Körvasút koncepciójának kulcseleme a Közvágóhíd állomás, amely közlekedési és városszerkezeti szempontból Budapest belvárosának új déli kapujaként működik majd. A megállóhely közvetlen átszállási kapcsolatot biztosít a fővárost átszelő távolsági és elővárosi vonatokról a HÉV-vonalakra, a villamosokra, valamint a buszjáratokra.

Bár a kivitelezés költségeit és a közbeszerzési folyamatokat korábban több bírálat érte, a projekt szakmai indokoltsága és társadalmi hasznossága vitathatatlan.

Számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, illetve annak árszintje kapcsán – ám ettől függetlenül soha ne tévesszük szem elől, hogy itt egy valóban értelmes és hasznos beruházás valósul meg

– mutatott rá a miniszter.

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Vitézy a buszhiányról

Vitézy Dávid a Volán javítóközpontjában járt szombaton, és a következőkről számolt be a látogatása után.

290 darab alkatrészhiány miatt álló busz, lejárt szerződések, el nem indított új tenderek, akadozó alkatrész-ellátás, működésképtelen MÁV-központosítás

- mutat rá, majd hozzáteszi: "csak a kollégák helytállásának és a kinevezett új vezetők gyors döntéseinek köszönhető, hogy mára a helyzet javul, és ha minden jól megy, őszre teljesen megszüntetjük a drámai alkatrészellátási problémákat" - emelte ki.

Van feladat persze ezen túlmenően is

- írja.

A posztjában felidézi, hogy "mára kivétel nélkül (!) 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát és a regionális, elővárosi flottát is meg kell újítani, számos új beszerzést fogunk indítani a következő hónapokban".

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A házelnök elfogadhatatlannak tartja a kivételezést

"Azt vallom, hogy a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól" - írja bejegyzésében Forsthoffer Ágnes házelnök, majd hozzáteszi:

Le kell zárni ezt a korszakot.

A bejegyzést az Anna-bál kapcsán tette ki a házelnök. Mint írja, "felkérték a bál fővédnökségére, amelyhez járó és felajánlott tiszteletjegyeket tisztelettel és köszönettel visszautasítottam".

Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora

- írta Forsthoffer.

Nemrég éppen Magyar Péter használta ezt a kifejezést a védett üzemanyagárak kapcsán.

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Fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Körvasút

Már zajlik a hétvége leglátványosabb mérnöki művelete a Déli Körvasúton

- írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjában.

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Forrás: Vitézy Dávid Facebook oldaláról

Kiemeli, hogy a több mint 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd ezekben az órákban kerül a végleges helyére a Soroksári út fölött. A híd lesz az új Közvágóhíd vasútállomás alapja is, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt a vasút, a HÉV, a villamosok és az autóbuszok között - emeli ki.

A hétvégi forgalomkorlátozásokért köszönöm mindenki türelmét és megértését. Az ideiglenes kellemetlenségek után egy évtizedekre szóló fejlesztéssel gazdagodik Budapest közlekedése

- zárta bejegyzését Vitézy.

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Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére – közölte Magyar Péter.

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Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét
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Érdemes a támogatottsági adatokat figyelni

Orbán Viktor ma világosság tette, hogy a Tisza kiemelkedően magas támogatottságának gyors apadásában látja a magyar politika (és saját pártja) jövőjét

- írja Török Gábor posztjában.

A politikai elemző úgy gondolja, hogy érdemes lesz összehasonlítani a Fidesz 2010-es első kétharmados győzelemét és azt, hogyan alakult a támogatottságuk a teljes népességben - és ahhoz képest hogyan alakul majd a Tisza támogatottsága.

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Még több átvilágítás

Kapitány István miniszter a Facebookon bejelentette, hogy

az Eximbank után az összes többi, a minisztériumhoz tartozó állami vállalat átvilágítása következik.

A minisztériumi megbeszélésén ezen felül átbeszélték az állami szektorra vonatkozó új feladatokat.

Mint írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Az esetlegesen feltárt problémákat továbbítják az illetékes hatóságoknak, akik megtesznek a szükséges lépéseket.

A miniszter hozzátette, különösen fontos téma a döntésekbe az érintettek bevonása. Ezért az elmúlt hetekben sorra egyeztettek a szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

Tegnap összegeztük mindazt, amit ezeken a találkozókon hallottunk. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek beépülnek a döntésekbe

- írta Kapitány.

A végén kiemelte, hogy az irány változatlan marad: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.

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Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével

A Belügyminisztérium által indított átvilágítás eredményeként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. felmondott egy nettó 1,5 milliárd forint értékű, a Lounge-cégcsoporttal egy 2026-os koncert megszervezésére kötött szerződést – derült ki Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

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Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével
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Hosszú idő után először ellenzéki pozícióból szólal fel Orbán Viktor Tusványoson

Hamarosan színpadra lép Orbán Viktor a Bálványosi Szabadegyetem idei eseményén. Az általa vezetett korábbi kormánypárt rendkívül nehéz helyzetben van, a Závecz Research napokban közölt mérése szerint a Fidesz alig 19%-on áll a biztos szavazók körében, az áprilisi választások óta 900 ezer szavazót veszített. Eközben a Tisza Pártnak egyre növekszik, jelenleg 74%-os a támogatottsága, ez 4,5 millió támogatót takar. Závecz Tibor úgy fogalmazott, ez "unikális adat", a rendszerváltás óta nem láttunk példát hasonlóra.

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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába

Augusztus 1-jétől tovább bővül a budapesti éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés, így a legutolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz igazítva még több Pest megyei település válik elérhetővé az éjszakai órákban. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába
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Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás tanulságaiból kiindulva. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseit kulcsfontosságú kockázati jelzésként kell kezelni, emellett a kiemelt biztonsági kockázatú kórházi helyiségekben indokolt a kamerás megfigyelés kiterjesztése is a visszaélések megelőzése érdekében. A javaslatokról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

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