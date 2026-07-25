Tisza-kormány: Sonnevend Pál az új alkotmánybíró jelölt, kiderült, hogy és mikor válnak megismerhetővé a kórházi fertőzések

Bejelentette Hegedűs Zsolt: elkészült a fertőzéssel kapcsolatos tervezet, itt vannak a bevezetési időpontok és a várható elemei
Szeptembertől nyilvánosan is elérhetővé válnak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai Magyarországon, ami jelentős mérföldkövet jelent a betegbiztonság növelésében és az átláthatóság megteremtésében. Mindezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be egy Facebook-bejegyzésben.
Kapitány István és Bóna Szabolcs tárgyalt az élelmiszer-kereskedelem működéséről
Az élelmiszer-kereskedelem működésének javításáról, valamint a termelők és a fogyasztók közötti ellátási lánc hatékonyságának növeléséről egyeztetett a kormányzat a hazai kereskedelmi szövetségek képviselőivel. A megbeszélés részleteiről és a tervezett lépésekről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében számolt be.
A találkozón, amelyen Bóna Szabolcs agrárminiszter is részt vett, a felek áttekintették az ágazatot érintő legfontosabb kihívásokat. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehetne gördülékenyebbé tenni az élelmiszerek útját a termelőktől a boltok polcaiig, biztosítva ezzel a hazai piac stabilitását. A tárcavezető kiemelte, hogy a kabinet nem elszigetelten hozza meg a döntéseit, hanem a piaci szereplők gyakorlati tapasztalataira építve alakítja ki a szabályozási környezetet.
A magyar családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályozásra van szükségük. A kettő szorosan összefügg, hiszen ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól
– hangsúlyozta Kapitány István.
Az egyeztetésen a szakmai szervezetek számos gyakorlati javaslatot fogalmaztak meg. Ezek a felvetések a jövőben beépülnek a kormányzati munkába, miközben a szaktárcák elkötelezettek a konstruktív szakmai párbeszéd folytatása mellett.
Vitézy Dávid meglátogatta a Déli Körvasút kulcsfontosságú elemét
Sikeresen a helyére került a Soroksári út feletti, 2500 tonnás új vasúti híd, amellyel fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Körvasút fejlesztésének részeként megépülő új Közvágóhíd állomás kivitelezése - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésben.
A most beemelt hídszerkezet mellé a tervek szerint jövő nyáron helyezik el a következő hasonló elemet. A két szerkezet beépítésével egy négyvágányos, két középperonnal rendelkező új állomás jön létre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából megvalósuló projektben.
A hét éve kidolgozott Déli Körvasút koncepciójának kulcseleme a Közvágóhíd állomás, amely közlekedési és városszerkezeti szempontból Budapest belvárosának új déli kapujaként működik majd. A megállóhely közvetlen átszállási kapcsolatot biztosít a fővárost átszelő távolsági és elővárosi vonatokról a HÉV-vonalakra, a villamosokra, valamint a buszjáratokra.
Bár a kivitelezés költségeit és a közbeszerzési folyamatokat korábban több bírálat érte, a projekt szakmai indokoltsága és társadalmi hasznossága vitathatatlan.
Számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, illetve annak árszintje kapcsán – ám ettől függetlenül soha ne tévesszük szem elől, hogy itt egy valóban értelmes és hasznos beruházás valósul meg
– mutatott rá a miniszter.
Vitézy a buszhiányról
Vitézy Dávid a Volán javítóközpontjában járt szombaton, és a következőkről számolt be a látogatása után.
290 darab alkatrészhiány miatt álló busz, lejárt szerződések, el nem indított új tenderek, akadozó alkatrész-ellátás, működésképtelen MÁV-központosítás
- mutat rá, majd hozzáteszi: "csak a kollégák helytállásának és a kinevezett új vezetők gyors döntéseinek köszönhető, hogy mára a helyzet javul, és ha minden jól megy, őszre teljesen megszüntetjük a drámai alkatrészellátási problémákat" - emelte ki.
Van feladat persze ezen túlmenően is
- írja.
A posztjában felidézi, hogy "mára kivétel nélkül (!) 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát és a regionális, elővárosi flottát is meg kell újítani, számos új beszerzést fogunk indítani a következő hónapokban".
A házelnök elfogadhatatlannak tartja a kivételezést
"Azt vallom, hogy a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól" - írja bejegyzésében Forsthoffer Ágnes házelnök, majd hozzáteszi:
Le kell zárni ezt a korszakot.
A bejegyzést az Anna-bál kapcsán tette ki a házelnök. Mint írja, "felkérték a bál fővédnökségére, amelyhez járó és felajánlott tiszteletjegyeket tisztelettel és köszönettel visszautasítottam".
Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora
- írta Forsthoffer.
Nemrég éppen Magyar Péter használta ezt a kifejezést a védett üzemanyagárak kapcsán.
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Körvasút
Már zajlik a hétvége leglátványosabb mérnöki művelete a Déli Körvasúton
- írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjában.
Kiemeli, hogy a több mint 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd ezekben az órákban kerül a végleges helyére a Soroksári út fölött. A híd lesz az új Közvágóhíd vasútállomás alapja is, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt a vasút, a HÉV, a villamosok és az autóbuszok között - emeli ki.
A hétvégi forgalomkorlátozásokért köszönöm mindenki türelmét és megértését. Az ideiglenes kellemetlenségek után egy évtizedekre szóló fejlesztéssel gazdagodik Budapest közlekedése
- zárta bejegyzését Vitézy.
Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét
A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére – közölte Magyar Péter.
Érdemes a támogatottsági adatokat figyelni
Orbán Viktor ma világosság tette, hogy a Tisza kiemelkedően magas támogatottságának gyors apadásában látja a magyar politika (és saját pártja) jövőjét
- írja Török Gábor posztjában.
A politikai elemző úgy gondolja, hogy érdemes lesz összehasonlítani a Fidesz 2010-es első kétharmados győzelemét és azt, hogyan alakult a támogatottságuk a teljes népességben - és ahhoz képest hogyan alakul majd a Tisza támogatottsága.
Még több átvilágítás
Kapitány István miniszter a Facebookon bejelentette, hogy
az Eximbank után az összes többi, a minisztériumhoz tartozó állami vállalat átvilágítása következik.
A minisztériumi megbeszélésén ezen felül átbeszélték az állami szektorra vonatkozó új feladatokat.
Mint írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Az esetlegesen feltárt problémákat továbbítják az illetékes hatóságoknak, akik megtesznek a szükséges lépéseket.
A miniszter hozzátette, különösen fontos téma a döntésekbe az érintettek bevonása. Ezért az elmúlt hetekben sorra egyeztettek a szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.
Tegnap összegeztük mindazt, amit ezeken a találkozókon hallottunk. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek beépülnek a döntésekbe
- írta Kapitány.
A végén kiemelte, hogy az irány változatlan marad: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.
Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével
A Belügyminisztérium által indított átvilágítás eredményeként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. felmondott egy nettó 1,5 milliárd forint értékű, a Lounge-cégcsoporttal egy 2026-os koncert megszervezésére kötött szerződést – derült ki Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.
Hosszú idő után először ellenzéki pozícióból szólal fel Orbán Viktor Tusványoson
Hamarosan színpadra lép Orbán Viktor a Bálványosi Szabadegyetem idei eseményén. Az általa vezetett korábbi kormánypárt rendkívül nehéz helyzetben van, a Závecz Research napokban közölt mérése szerint a Fidesz alig 19%-on áll a biztos szavazók körében, az áprilisi választások óta 900 ezer szavazót veszített. Eközben a Tisza Pártnak egyre növekszik, jelenleg 74%-os a támogatottsága, ez 4,5 millió támogatót takar. Závecz Tibor úgy fogalmazott, ez "unikális adat", a rendszerváltás óta nem láttunk példát hasonlóra.
Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába
Augusztus 1-jétől tovább bővül a budapesti éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés, így a legutolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz igazítva még több Pest megyei település válik elérhetővé az éjszakai órákban. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon
Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás tanulságaiból kiindulva. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseit kulcsfontosságú kockázati jelzésként kell kezelni, emellett a kiemelt biztonsági kockázatú kórházi helyiségekben indokolt a kamerás megfigyelés kiterjesztése is a visszaélések megelőzése érdekében. A javaslatokról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
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