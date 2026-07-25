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Tisza-kormány: újabb milliárdos szerződést bontottak fel a Lounge cégcsoporttal
Gazdaság

Tisza-kormány: újabb milliárdos szerződést bontottak fel a Lounge cégcsoporttal

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A pénteki nap is eseménydúsan telt a magyar államigazgatásban: a Paks II. Zrt. élére Ságodi Attilát nevezték ki, akitől Kapitány István miniszter a beruházás hatékony, átlátható és biztonságos megvalósítását várja. Az átvilágításokat követően menesztették a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét is. Az Amnesty International Magyarország azt kifogásolta, hogy az Országgyűlés a rendelkezésére álló 60 nap helyett már július 27-én megválasztaná az Alkotmánybíróság új tagját. Mindeközben hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult az előző kormány Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációja miatt, miután az ügyészség felülbírálta a rendőrség korábbi elutasító döntését. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányzás szombati híreivel.
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Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével

A Belügyminisztérium által indított átvilágítás eredményeként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. felmondott egy nettó 1,5 milliárd forint értékű, a Lounge-cégcsoporttal egy 2026-os koncert megszervezésére kötött szerződést – derült ki Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

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Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével
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Hosszú idő után először ellenzéki pozícióból szólal fel Orbán Viktor Tusványoson

Hamarosan színpadra lép Orbán Viktor a Bálványosi Szabadegyetem idei eseményén. Az általa vezetett korábbi kormánypárt rendkívül nehéz helyzetben van, a Závecz Research napokban közölt mérése szerint a Fidesz alig 19%-on áll a biztos szavazók körében, az áprilisi választások óta 900 ezer szavazót veszített. Eközben a Tisza Pártnak egyre növekszik, jelenleg 74%-os a támogatottsága, ez 4,5 millió támogatót takar. Závecz Tibor úgy fogalmazott, ez "unikális adat", a rendszerváltás óta nem láttunk példát hasonlóra.

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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába

Augusztus 1-jétől tovább bővül a budapesti éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés, így a legutolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz igazítva még több Pest megyei település válik elérhetővé az éjszakai órákban. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába
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Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás tanulságaiból kiindulva. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseit kulcsfontosságú kockázati jelzésként kell kezelni, emellett a kiemelt biztonsági kockázatú kórházi helyiségekben indokolt a kamerás megfigyelés kiterjesztése is a visszaélések megelőzése érdekében. A javaslatokról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

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