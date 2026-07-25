Tisza-kormány: újabb milliárdos szerződést bontottak fel a Lounge cégcsoporttal

Bankmonitor Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs

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