Tisza-kormány: újabb milliárdos szerződést bontottak fel a Lounge cégcsoporttal, megvan az új alkotmánybíró jelölt

Kapitány István miniszter a Facebookon bejelentette, hogy

az Eximbank után az összes többi, a minisztériumhoz tartozó állami vállalat átvilágítása következik.

A minisztériumi megbeszélésén ezen felül átbeszélték az állami szektorra vonatkozó új feladatokat.

Mint írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Az esetlegesen feltárt problémákat továbbítják az illetékes hatóságoknak, akik megtesznek a szükséges lépéseket.

A miniszter hozzátette, különösen fontos téma a döntésekbe az érintettek bevonása. Ezért az elmúlt hetekben sorra egyeztettek a szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

Tegnap összegeztük mindazt, amit ezeken a találkozókon hallottunk. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek beépülnek a döntésekbe

- írta Kapitány.

A végén kiemelte, hogy az irány változatlan marad: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.