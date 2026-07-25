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Tisza-kormány: újabb milliárdos szerződést bontottak fel a Lounge cégcsoporttal, megvan az új alkotmánybíró jelölt
Gazdaság

Tisza-kormány: újabb milliárdos szerződést bontottak fel a Lounge cégcsoporttal, megvan az új alkotmánybíró jelölt

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A pénteki nap is eseménydúsan telt a magyar államigazgatásban: a Paks II. Zrt. élére Ságodi Attilát nevezték ki, akitől Kapitány István miniszter a beruházás hatékony, átlátható és biztonságos megvalósítását várja. Az átvilágításokat követően menesztették a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét is. Az Amnesty International Magyarország azt kifogásolta, hogy az Országgyűlés a rendelkezésére álló 60 nap helyett már július 27-én megválasztaná az Alkotmánybíróság új tagját. Mindeközben hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult az előző kormány Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációja miatt, miután az ügyészség felülbírálta a rendőrség korábbi elutasító döntését. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányzás szombati híreivel.
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Fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Körvasút

Már zajlik a hétvége leglátványosabb mérnöki művelete a Déli Körvasúton

- írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjában.

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Forrás: Vitézy Dávid Facebook oldaláról

Kiemeli, hogy a több mint 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd ezekben az órákban kerül a végleges helyére a Soroksári út fölött. A híd lesz az új Közvágóhíd vasútállomás alapja is, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt a vasút, a HÉV, a villamosok és az autóbuszok között - emeli ki.

A hétvégi forgalomkorlátozásokért köszönöm mindenki türelmét és megértését. Az ideiglenes kellemetlenségek után egy évtizedekre szóló fejlesztéssel gazdagodik Budapest közlekedése

- zárta bejegyzését Vitézy.

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Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére – közölte Magyar Péter.

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Magyar Péter bejelentette a kormány új alkotmánybíró jelöltjét
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Érdemes a támogatottsági adatokat figyelni

Orbán Viktor ma világosság tette, hogy a Tisza kiemelkedően magas támogatottságának gyors apadásában látja a magyar politika (és saját pártja) jövőjét

- írja Török Gábor posztjában.

A politikai elemző úgy gondolja, hogy érdemes lesz összehasonlítani a Fidesz 2010-es első kétharmados győzelemét és azt, hogyan alakult a támogatottságuk a teljes népességben - és ahhoz képest hogyan alakul majd a Tisza támogatottsága.

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Még több átvilágítás

Kapitány István miniszter a Facebookon bejelentette, hogy

az Eximbank után az összes többi, a minisztériumhoz tartozó állami vállalat átvilágítása következik.

A minisztériumi megbeszélésén ezen felül átbeszélték az állami szektorra vonatkozó új feladatokat.

Mint írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Az esetlegesen feltárt problémákat továbbítják az illetékes hatóságoknak, akik megtesznek a szükséges lépéseket.

A miniszter hozzátette, különösen fontos téma a döntésekbe az érintettek bevonása. Ezért az elmúlt hetekben sorra egyeztettek a szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

Tegnap összegeztük mindazt, amit ezeken a találkozókon hallottunk. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek beépülnek a döntésekbe

- írta Kapitány.

A végén kiemelte, hogy az irány változatlan marad: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.

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Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével

A Belügyminisztérium által indított átvilágítás eredményeként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. felmondott egy nettó 1,5 milliárd forint értékű, a Lounge-cégcsoporttal egy 2026-os koncert megszervezésére kötött szerződést – derült ki Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

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Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével
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Hosszú idő után először ellenzéki pozícióból szólal fel Orbán Viktor Tusványoson

Hamarosan színpadra lép Orbán Viktor a Bálványosi Szabadegyetem idei eseményén. Az általa vezetett korábbi kormánypárt rendkívül nehéz helyzetben van, a Závecz Research napokban közölt mérése szerint a Fidesz alig 19%-on áll a biztos szavazók körében, az áprilisi választások óta 900 ezer szavazót veszített. Eközben a Tisza Pártnak egyre növekszik, jelenleg 74%-os a támogatottsága, ez 4,5 millió támogatót takar. Závecz Tibor úgy fogalmazott, ez "unikális adat", a rendszerváltás óta nem láttunk példát hasonlóra.

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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába

Augusztus 1-jétől tovább bővül a budapesti éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés, így a legutolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz igazítva még több Pest megyei település válik elérhetővé az éjszakai órákban. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába
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Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás tanulságaiból kiindulva. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseit kulcsfontosságú kockázati jelzésként kell kezelni, emellett a kiemelt biztonsági kockázatú kórházi helyiségekben indokolt a kamerás megfigyelés kiterjesztése is a visszaélések megelőzése érdekében. A javaslatokról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon

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