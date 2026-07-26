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A második világháború óta nem pusztított ekkora erdőtűz Franciaországban
Gazdaság

A második világháború óta nem pusztított ekkora erdőtűz Franciaországban

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Több mint nyolcvan éve nem pusztított ekkora erdőtűz Franciaországban. Bordeaux térségében már 42 ezer hektárnyi terület égett le, miközben Franciaországban és Spanyolországban együtt több mint 330 ezer embert kellett kitelepíteni a lángok elől.

A második világháború óta nem volt akkora erdőtűz Franciaországban, mint amely ezekben a napokban pusztít az ország délnyugati részén. A Bordeaux környékén tomboló lángok már 42 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, ezzel az elmúlt nyolc évtized egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájává váltak.

A legsúlyosabb helyzet Gironde megyében alakult ki, ahol egyik napról a másikra mintegy 55 ezer embert kellett kitelepíteni a Bordeaux-tól délre fekvő településekről. A francia belügyminiszter szerint a helyzet továbbra is rendkívül kedvezőtlen, a tűz kiszámíthatatlanul változtatja az irányát, ezért nagyon nehéz megfékezni.

A tűzoltók szerint a lángok már olyan erősek, hogy saját légmozgásokat hoznak létre. Örvények alakulnak ki a tűz körül, amelyek újabb és újabb irányba sodorják a lángokat. Emiatt a tűz viselkedése szinte megjósolhatatlanná vált.

A tengerparti Le Porge településen több mint 150 ház semmisült meg. A mindössze 3500 lakosú városban önkéntesek főznek a napok óta megállás nélkül dolgozó tűzoltóknak, és pihenőhelyet biztosítanak számukra a bevetések között. Sokan azt mondják, ilyen méretű tűzzel még a tapasztalt tűzoltók sem találkoztak pályafutásuk során.

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Az idei év eleje óta Franciaországban már közel 98 ezer hektárnyi terület égett le, és csak az ország délnyugati részén több mint 220 ezer embert kellett kitelepíteni.

A helyzet Spanyolországban sem sokkal jobb. Az országban már mintegy 77 ezer hektárt érintettek az erdőtüzek, és több mint 90 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát Madrid és Ávila környékén. A spanyol kormány szerint az Ávila tartományban pusztító tűz az ország közelmúltjának legnagyobb erdőtüze.

A lángok vasárnap újabb fronton jelentek meg Valencia közelében is. A helyi vezetők szerint a tűz akkora méretűvé vált, hogy a rendelkezésre álló erőkkel már nem lehet teljes mértékben megfékezni. Az előrejelzések ráadásul nem sok jóval kecsegtetnek, mert a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom tovább segítheti a tűz terjedését.

A mostani tűzvész Európa egyik legsúlyosabb idei természeti katasztrófájává nőtte ki magát. Franciaországban és Spanyolországban együtt már több mint 330 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, miközben a szakemberek szerint a következő napok még nehezebbek lehetnek.

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Címlapkép forrása: FBM Media/Getty Images

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