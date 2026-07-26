A második világháború óta nem pusztított ekkora erdőtűz Franciaországban

Több mint nyolcvan éve nem pusztított ekkora erdőtűz Franciaországban. Bordeaux térségében már 42 ezer hektárnyi terület égett le, miközben Franciaországban és Spanyolországban együtt több mint 330 ezer embert kellett kitelepíteni a lángok elől.

A második világháború óta nem volt akkora erdőtűz Franciaországban, mint amely ezekben a napokban pusztít az ország délnyugati részén. A Bordeaux környékén tomboló lángok már 42 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, ezzel az elmúlt nyolc évtized egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájává váltak.

A legsúlyosabb helyzet Gironde megyében alakult ki, ahol egyik napról a másikra mintegy 55 ezer embert kellett kitelepíteni a Bordeaux-tól délre fekvő településekről. A francia belügyminiszter szerint a helyzet továbbra is rendkívül kedvezőtlen, a tűz kiszámíthatatlanul változtatja az irányát, ezért nagyon nehéz megfékezni.

A tűzoltók szerint a lángok már olyan erősek, hogy saját légmozgásokat hoznak létre. Örvények alakulnak ki a tűz körül, amelyek újabb és újabb irányba sodorják a lángokat. Emiatt a tűz viselkedése szinte megjósolhatatlanná vált.

A tengerparti Le Porge településen több mint 150 ház semmisült meg. A mindössze 3500 lakosú városban önkéntesek főznek a napok óta megállás nélkül dolgozó tűzoltóknak, és pihenőhelyet biztosítanak számukra a bevetések között. Sokan azt mondják, ilyen méretű tűzzel még a tapasztalt tűzoltók sem találkoztak pályafutásuk során.

Az idei év eleje óta Franciaországban már közel 98 ezer hektárnyi terület égett le, és csak az ország délnyugati részén több mint 220 ezer embert kellett kitelepíteni.

A helyzet Spanyolországban sem sokkal jobb. Az országban már mintegy 77 ezer hektárt érintettek az erdőtüzek, és több mint 90 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát Madrid és Ávila környékén. A spanyol kormány szerint az Ávila tartományban pusztító tűz az ország közelmúltjának legnagyobb erdőtüze.

A lángok vasárnap újabb fronton jelentek meg Valencia közelében is. A helyi vezetők szerint a tűz akkora méretűvé vált, hogy a rendelkezésre álló erőkkel már nem lehet teljes mértékben megfékezni. Az előrejelzések ráadásul nem sok jóval kecsegtetnek, mert a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom tovább segítheti a tűz terjedését.

A mostani tűzvész Európa egyik legsúlyosabb idei természeti katasztrófájává nőtte ki magát. Franciaországban és Spanyolországban együtt már több mint 330 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, miközben a szakemberek szerint a következő napok még nehezebbek lehetnek.

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