Bejelentette Karácsony Gergely: teljesen újjászülethet a Népliget, átfogó fejlesztés jön

A főpolgármester vasárnapi bejegyzésében reagált Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter pénteki bejelentésére, amely szerint javasolni fogja a kabinetnek a Planetárium rekonstrukcióját és új tartalommal való megtöltését. Karácsony Gergely – aki hetekkel ezelőtt maga is felvetette az épület sorsát a miniszternek – üdvözölte a lépést, egyúttal

elküldte a tárcavezetőnek a Népliget megújítását célzó, már elkészült fővárosi terveket.

Arról is írt, hogy a terület hosszú távú fejlődését nagyban segíti, hogy a Közlekedési Múzeum a Népliget szomszédságában marad, miközben a körvasút fejlesztésével a park egy új megállóval is gazdagodik. A vasúti, metró-, villamos-, buszos és kerékpáros kapcsolatoknak köszönhetően a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legkönnyebben megközelíthető zöldterületévé válhat, ami teljesen új rekreációs lehetőségeket teremt.

Bár a fejlesztés első ütemét európai uniós forrásokból kívánták fedezni, a városvezető szerint az előző kormány ezt politikai okokból megakadályozta. Karácsony Gergely most abban bízik, hogy az új kabinet már partnerként lép fel a park megújításának folyamatában.

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